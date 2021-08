La medalla de plata de Saúl Craviotto también se disfrutó en las aguas del Sella. El club de piragüismo Los Cuervos de Pravia aprovechó que ayer se debería haber celebrado el Descenso para bajar las aguas del río, cumpliendo con la tradición. “Para el club es la cita más importante”, comenta Daniel Menéndez, uno de los palistas. “Aprovechamos para entrenar y disfrutar de un día como este”, confiesa.

Pero a pesar de que el club inició el descenso a las diez y media de la mañana, hoy todos madrugaron para ver el K-4 español hacerse con la plata olímpica, liderados por Saúl Craviotto. “Estuvieron a la altura, pero en la élite todo se decide por detalles”, afirma José Ramón Menéndez, que lamenta que la victoria se decidiese solo por 50 centímetros.

Su compañero Guillermo Pérez está de acuerdo. “Estaban a un nivel muy parecido, en competiciones así las diferencias son muy pequeñas. Se notó que los alemanes se estaban reservando para esta prueba”, confiesa el palista.

“Todos esperábamos el oro, pero el resultado igualmente es buenísimo. Tras un ciclo olímpico tan largo, acabar con un diploma y una plata tiene un mérito grandísimo”, comenta Daniel Menéndez sobre Craviotto. Algo en lo que están de acuerdo todos es que no va a ser la última cita olímpica en la que veremos a Saúl Craviotto. “Es una persona muy ambiciosa, todo dependerá de lo motivado que esté. Va a ser complicado, pero nunca se sabe”, augura Daniel Menéndez. Su compañero Guillermo Pérez cree que “va a intentar llegar a París sí o sí, aunque hay gente muy buena por detrás que va a hacer todo lo que pueda para que esto no pase”. Sobre la gran cantera que tiene España, Damián Menéndez bromea con que “es como Jamaica con los velocistas, el futuro que se viene va a ser asombroso”. Aun así, una baja como la de Craviotto se notaría mucho ya que, como recuerda Guillermo, “es un líder de los que ya no quedan. Su manera de marcar el K-4 va a ser irrepetible”.

“Son cuatro hombres que trabajan muy duro y están acoplados, se van a comer el mundo”, asegura por su parte la canguesa Carla Corral, con 18 años recién cumplidos, una de las revelaciones del reciente Campeonato de España de sprint olímpico, donde se hizo con cinco medallas. Se ha pegado madrugones para presenciar la actuación del piragüismo español en Tokio y afirma que “a Saúl lo tengo como referente, ahí está su calidad, pero mi ídolo en el mundo del deporte es Teresa Portela, en cuanto a valores como persona”, precisa.

También se deshace en elogios hacia los medallistas Andrea Rodríguez. “Sí, son un ejemplo para nosotras tanto en la forma de competir como en la de entrenar”, apunta la palista de Los Rápidos, de Arriondas.