El Caudal quiere llegar a los 500 socios

El Caudal afronta la temporada con dos objetivos claros en mente. De un lado, pelear nuevamente por el ascenso, meta que se escapó de las manos en las últimas campañas. Pero, además, el club quiere que la afición mierense vuelva a engancharse al equipo tras una temporada tan complicado en lo futbolístico y en lo social. “A poco que nos acompañen los resultados creo que esta será una Liga atractiva. Ojalá la gente recupere la ilusión”, señala Luis María García, presidente del club caudalista.

El objetivo viene marcado por el propio mandatario: “Me gustaría llegar por lo menos a los 500 socios”. La cifra supondría una mejora importante respecto a la pasada campaña, en la que el Caudal solo llegó a los 300 abonados, una cifra “impropia” para el club, en palabras del presidente. “Supongo que la pandemia habrá tenido mucha influencia en el descenso de socios, pero ahora tenemos que poner todo de nuestra parte para que la gente regrese al Hermanos Antuña. Ese es el reto”, indica.

Preguntado por el objetivo deportivo del equipo, García no duda: “El Caudal no puede salir al campo con otro objetivo que no sea luchar por el ascenso. Llevamos 2 o 3 años figurando como los máximos favoritos así que este año casi prefiero ni mencionarlo”. El conjunto entrenado por Nacho Cabo lleva completas siete incorporaciones: Nacho Méndez, Álvaro Pozo, Omar Oliveros, Hyo Kang, Félix Sanz, Cristian Rubio y Gorka Magunazelaia. El presidente da la plantilla por completa a la espera de que el mercado ofrezca alguna oportunidad importante, “siempre que sea un coste asumible para el club”, para darle un toque final al plantel.

“Es pronto para hacer valoraciones, pero por lo que he hablado con el entrenador está contento con la evolución de la pretemporada y con la plantilla. Este año hay más nivel en la categoría, pero estamos convencidos de que haremos un gran papel”, señala Luis María García ante una temporada ilusionante.