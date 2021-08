Roberto Jara: “El Langreo es un equipo fuerte en Asturias”

El Langreo presentó ayer a Roberto Jara, el último en incorporarse al club. Dani López, director deportivo, explicó la clave que explica su contratación: “Es un futbolista joven, con hambre y ganas de demostrar que puede meterse en el fútbol profesional. El perfil de futbolistas que estamos fichando”. El cancerbero peleará con Adrián Torre por un puesto en la meta del Langreo.

“Entrenando, las primeras sensaciones son muy buenas. Hay un gran grupo y me han acogido muy bien. Lo que he visto del equipo me da buenas sensaciones. Pero ahora toca demostrarlo en la Liga. La pretemporada es de preparación, lo importante está por llegar”, señaló el cántabro en su presentación ante los medios.

Para el nuevo portero de los azulgranas, “el Langreo es un equipo fuerte en Asturias. Yo soy cántabro y para mí es importante estar cerca de casa. La infraestructura es de equipo potente y estoy con ganas”.

A sus 22 años, el portero busca una oportunidad de mostrar su nivel bajo los palos. Algo que se le negó la temporada pasada en Soria. Jara solo disfrutó de 101 minutos en la competición liguera con el Numancia, que apostó por Ximo como portero titular. “A nivel personal espero demostrar mi nivel. El año pasado no tuve oportunidades en el Numancia y espero desquitarme ahora. La competencia en el puesto es sana. Adrián Torre es un gran portero, con veteranía, pero quiero aportar mi grano de arena aquí”, indicó en su puesta de largo. el nuevo fichaje del conjunto langreano.

La última reflexión del cántabro fue referida al objetivo del Langreo en un año ilusionante, con el equipo en Segunda RFEF tras la reestructuración de las divisiones en lo que antes era la Segunda División B: “Hay que tirar para arriba todo lo que se pueda, hay que estar lo más adelante posible. Somos un club que en teoría no aspiramos a ascender, pero es mejor no ponerte objetivos altos ni bajos”.