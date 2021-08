Al Toscaf le toca reinventarse

Nueva reconstrucción en el Cafés Toscaf Atlética Avilesina. Tras dejar una gran imagen la temporada pasada, acabando cuarto por delante de equipos con una gran inversión detrás como el Balonmano Santoña, este año vuelve a pasar la misma historia de siempre. Realizar tan buen trabajo trae consecuencias en el mercado de fichajes. Y es que varios de los pilares del equipo que logró esa gesta el año pasado abandonan el club avilesino. Como lamenta Juan Muñiz, entrenador de la Atlética, “me toca recomponer todo el siete titular del año pasado”.

“Hemos perdido jugadores importantísimos, lo que se va a notar bastante en el equipo. Puig y Silvino se han tenido que ir porque este año se van de ‘Erasmus’, Costoya se ha retirado del balonmano y el Unión Financiera Base Oviedo ha fichado a Rubén. Son cosas del deporte, pero esto hace más difícil nuestro trabajo”, comenta el preparador avilesino. A estas salidas hay que añadir las bajas de Cuevas, recién operado del ligamento cruzado de su rodilla y que no podrá volver a la cancha hasta el inicio del año que viene, y Víctor, que ha pasado por quirófano por un problema en un dedo y no se espera que vuelva hasta finales de septiembre o principios de octubre. Pero no todo son malas noticias para Juan Muñiz. Para ocupar esos huecos han llegado Ardisana, César, Milo y Jaime, que tienen la complicada misión de hacer olvidar con buenas actuaciones a los jugadores que han hecho las maletas este verano. “Son jugadores con experiencia que nos van a ayudar mucho, pero este año nos toca volver a empezar de cero. Echaremos de menos a los que se fueron, pero tenemos confianza plena en el rendimiento de los nuevos”, confiesa Muñiz.

Lo que no se negocia es el estilo de la Atlética. “No vamos a ser un equipo que sobresalga en lo físico, porque no tenemos un equipo que destaque por su altura, pero vamos a utilizar una defensa muy agresiva e intensa para compensar estas limitaciones”, explica el entrenador. Además, una de las claves en ataque va a ser el contragolpe. “Tenemos jugadores de mucha calidad en ataque como Rey, por lo que vamos a jugar un balonmano muy rápido que nos permita hacer mucho daño a la contra”, comenta el avilesino.

A partir del 17 de agosto empieza la acción en el Polideportivo de La Magdalena. Esa es la fecha fijada para el inicio de los entrenamientos, con las miras puestas en el primer amistoso de la pretemporada, en el que se medirán en casa ante el Grupo Covadonga. Muñiz ya tiene en mente lo que va a hacer estos primeros días de vuelta al trabajo, y aunque la parte física va a ser importante, nunca se va a olvidar del balón. “Tengo previsto que los entrenamientos duren dos horas y cuarto, por lo que hay tiempo para muchas cosas. La idea es que sean 60% físico y 40% pelota, sin olvidarnos del trabajo táctico, que al tener tantos cambios vamos a tener que empezar desde cero, con todo lo que eso supone”, indica el preparador de la Atlética.

Todo con miras al inicio de Liga, previsto para el 25 de septiembre contra el Balonmano Vetusta en La Magdalena. Derbi para comenzar una temporada que promete ser complicada, pero en la que la Atlética aspira a poder dar la sorpresa un año más. “Ahora mismo hay dos equipos que son muy superiores, el Santoña y el Base Oviedo. Tienen unas plantillas con grandes jugadores y están un escalón por encima. Nuestra ilusión es pelear por la zona alta, luchar contra el resto de equipos asturianos y si alguno de estos dos conjuntos se despista, queremos estar ahí para aprovechar el hueco”, exclama Juan Muñiz, que confiesa tener ganas de volver a la pista después del parón por las vacaciones. El balonmano vuelve a Avilés y el Cafés Toscaf Atlética Avilesina promete ser un digno representante de la ciudad.