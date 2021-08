Felicidad olímpica en Muncó

“Ahora quiero descansar unos días y disfrutar de la familia”. Palabra de Raúl Entrerríos. El gijonés descansa desde ayer en la casa familiar de la localidad sierense de Muncó, donde llegó tras capitanear a la selección española de balonmano en los Juegos Olímpicos de Tokio para lograr la medalla de bronce y poner punto y final a su brillante carrera.

“Ya tenía ganas de volver después de conseguir lo que hemos conseguido”, comentó Entrerríos al bajarse del coche que lo trajo desde Madrid, donde aterrizó el lunes a última hora. Su llegada a Siero fue especial. Allí le esperaba su familia, que le tenía preparada una fiesta para celebrar su triunfo en Tokio a base de pancartas pintadas por los más pequeños de la casa, brindis con sidra y confeti.

Iyán y Claudia, sus hijos, no dejaron a papá Entrerríos poner el pie en tierra. Nada más verlo bajar del coche, los niños se lanzaron a sus brazos ansiosos tras más de dos semanas sin verlo en persona, aunque sí que han hecho muchas videollamadas durante estos días a pesar de lo complicado que era compaginar los horarios Asturias-Tokio. Aunque Entrerríos reconoció que fue él el que más añoró a su familia, Claudia demostró lo contrario: se pasó diez minutos en sus brazos, examinando la medalla de bronce que su padre llevaba colgada al cuello y dejando claro al medallista olímpico que se equivocaba.

Los planes de Entrerríos se parecen mucho al mantra que repite machaconamente Simeone, entrenador del Atlético de Madrid: partido a partido. Lo primero, desconectar del mundo con unas vacaciones de una semana en familia. Luego llegará el inicio de la nueva vida del gijonés: pondrá rumbo a Barcelona para empezar su trabajo como coordinador de la cantera del Barça, además de formar parte del equipo técnico del juvenil azulgrana. “Tengo mucha ilusión por este proyecto. Quiero hacerme lo antes posible con mis nuevas labores y trasladar todas mis experiencias como jugador a los más jóvenes”, explicó el ya exjugador del club catalán. Lo que no tiene en mente es abandonar la práctica del deporte, aunque se va a dar unos días de descanso a pesar de que “el cuerpo me sigue pidiendo actividad”.

“Lo echaba mucho de menos”, confiesa José Manuel, su padre, que lamentaba no haber podido acompañar a su hijo durante su paso por Japón, ya que la organización de los Juegos no permitió la presencia de público. “Siento muchísimo orgullo por lo que ha hecho y por la carrera que ha tenido”, comentó. A su gran rendimiento sobre la cancha hay que sumar su comportamiento fuera de la pista, algo que alaban todos los que han tratado con él. “Ser buen jugador y buena persona van de la mano. A parte de estar 20 años en la élite, tanto con su club como con la selección, nunca ha tenido un mal gesto o problemas con los rivales. No hay nadie que tenga una mala palabra para él, lo que me enorgullece más si cabe”, expresó el patriarca de la saga Entrerríos, el mejor ejemplo de la felicidad olímpica que ayer se vivió en Muncó.