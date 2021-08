Borja Bastón: "Tenía más ofertas, pero el proyecto del Oviedo me convenció"

El delantero Borja Bastón afirmó hoy en su presentación como nuevo jugador del Oviedo que decidió fichar por el club azul, a pesar de contar con otras ofertas “porque me convenció el proyecto que me presentó Rubén Reyes. Desde el principio de mercado el Oviedo se interesó por mí. Me explicó los planes de futuro, con gente joven y muy bonito y vengo con mucha ilusión para poder vivirlo en persona”.

En cuanto a su estado físico destacó que “me encuentro bien. Estuve entrenando con un entrenador personal y tengo ganas ya de integrarme al equipo con mis nuevos compañeros”. Bastón reconoció que tuvo ocasión de recalar en el Oviedo con anterioridad, en 2014 antes de su fichaje por el Zaragoza. “En aquella ocasión no se fue posible, por diferentes motivos, pero ahora vengo con muchas ganas”.

Reconoció que todas las referencias que tiene del Oviedo son “excelentes. Hablé con Saúl Berjón, que fue compañero mío en el Eibar y todas las referencias, tanto del club como de la ciudad son magníficas. Tengo ganas ya de poder vivirlo de manera directa”. Para finalizar señaló que no teme la presión. “Llevo toda la vida con ella” y aseguró que no se marca una cifra de goles. “Cuantos más consiga, mejor, pero el fútbol ha evolucionado mucho y los delanteros ahora tienen que aportar al equipo en muchos otros aspectos. Parto con una pequeña desventaja al no hacer la pretemporada con el grupo, pero espero adaptarme lo más rápidamente posible para intentar aportar al equipo. Colectivamente hay que ir ganando partidos y cogiendo confianza para acabar lo más arriba posible