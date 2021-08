La segunda jornada de la XXVII Edición del Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja Banco se desarrolló ayer con total normalidad en otro día espléndido para la práctica del golf, tanto por el buen tiempo como por el buen estado del campo.

Las cerca de once horas de juego de los 148 participantes dejó grandes resultados en las distintas clasificaciones por parte de los favoritos y por los que dieron la sorpresa sin estar entre ellos. Pero también dejó muy buen sabor de boca a una gran mayoría que no tuvo la suerte deportiva de cara, pero que sí tuvo la buena compañía, las buenas sensaciones y algún que otro desafío particular que dio emoción a cada uno de los equipos participantes en el Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja Banco.

Ayer salieron a primera hora los hándicaps más altos, quedando para los últimos partidos los jugadores con hándicaps más bajos y también favoritos a ocupar los puestos de honor, siendo el partido estelar del día los equipos formados por: Tomás Pérez Baragaño y Alicio Rodríguez Fuertes, por un lado y Miguel e Inés Díaz-Negrete Palacio, por otro. Y como era de esperar, no defraudaron. Ambas parejas desplegaron un gran juego, preciso y con mucha estrategia, pues los cuatro son grandes conocedores del campo.

El primer hoyo de La Llorea ya dio las pistas de cómo sería el recorrido. Miguel e Inés firmaron un “Eagle” y Tomás y Alicio un “par”. En los ocho hoyos restantes de la primera parte del recorrido, Inés y Miguel firmaron cuatro “pares” y cuatro “birdies” y, Tomás y Alicio ocho “pares” y un “bogey”.

En la segunda parte del recorrido Inés y Miguel firmaron cinco “pares” y cuatro “birdies” para terminar con 62 golpes y 46 puntos scratch. Por su parte, Tomás y Alicio firmaron seis “pares” un “bogey” y dos “birdies” para terminar al par del campo con 72 golpes y 36 puntos scratch.

Otros favoritos como Luis José Neira Alcázar y Juan José López Rodríguez, completaron su recorrido al par del campo compensando los pequeños errores que tuvieron.

Por su parte, Sergio Álvarez Soto y Guillermo Heredia Gutiérrez terminaron con 34 puntos scratch. El resto de favoritos para la clasificación scratch no cumplieron con las expectativas.

En primera categoría, los líderes son Inés y Miguel Díaz Negrete, seguidos de José Luis Fernández García y Manuel Lavín Ramos; Manuel Gallego Quintana y José Manuel Gallego Méndez.

En segunda categoría, el primer puesto lo ocupa de momento: Fernando J. García Arrojo y Sergio Rubiera Muñiz, con 45 puntos. Les siguen: Enrique Coulouscou Duque y José Luis Prieto Piña, también con 45 puntos. Terceros están: Ana María Morales Prieto y Fernando Ruiz Morales, con 43 puntos.

Un partido que tuvo un seguimiento especial fue el compuesto por Ignacio Eraña Cassi y Miguel Cervero Otero, por un lado y, Gracia Suárez Botas Juan de Faes Álvarez, por otro, donde Eraña y Cervero terminaron con 30 puntos superados por Gracia y Juan con 39 puntos.

Un partido que todos los años participa en el torneo de súper seniors, es el convocado por Juan Rodríguez Cuervo, de Masymas, y completado con Vicente Vallina García-Prendes, Avelino Presa Fernández y Antonio Mónico García, que finalizaron con 35 y 31 puntos, respectivamente. Se caracterizan por su gran lucha con el campo, un gran humor y una rivalidad que resuelven en el “hoyo 19”. Prometieron volver.

Los premios especiales de un Nissan Juke G 86 kw (117 CV) 6 M/T Acenta y una moto Kymco Miler 125 ABS, para sortear entre los que consigan “hoyo en uno” en los números 8 y 16 de La Llorea, quedaron desiertos en la segunda jornada. Muchos se acercaron dejando la bola a pocos metros, pero nadie consiguió la hazaña. El tiro en el hoyo 8 es más asequible para muchos jugadores al estar la bandera a unos 130 metros, pero el tiro del 16, ya es otra cosa al estar en torno a los 200 metros y tener, aunque sea poco, el viento en contra.

Los premios de la XXVII edición del Torneo de golf LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja Banco, contará con trofeos y regalos para los vencedores de las distintas categorías y días de juego y está patrocinado por Unicaja Banco, y la colaboración de: Nissan Cyasa, Tradehi Desarrollos, Fuensanta, Masymas Supermercados, Martín Muebles, Kymco Motorbox Gijón, Milar, Embutidos Vallina, Las Caldas Villa Termal, Hostería de Torazo, Pueblo Astur, Restaurante Los Nogales, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias.