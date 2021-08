El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, aseguró que el “equipo llega bien al comienzo de la Liga. Tenemos el contratiempo de Grippo, que probablemente no estará para el partido, pero el resto está en condiciones, aunque sabemos que hay jugadores que se han incorporado a la plantilla con la pretemporada avanzada y probablemente no participarán en el partido. No obstante, los que han participado de manera regular en la pretemporada están en perfecto estado. Estamos muy animados, teniendo en cuenta que es el primer partido y con ganas de empezar

Sobre si llega pronto el primer partido oficial dijo que “si lo comparamos con la gente que ha venido con la pretemporada muy avanzada, llega un poco pronto, pero en estas circunstancias están la mayoría de los equipos. Estamos los que estamos. Será bonito debutar así, con mucha gente de casa y estamos preparados para llegar bien al partido. Es una situación extraña, empezar la competición con el mercado todavía abierto, pero lo aceptamos. Lo importante es que los que salgan de inicio estén preparados

Con respecto al partido que espera ante el Lugo dijo que “espero que sea un partido cerrado, trabado. Es el partido de la vuelta a la competición y las sensaciones serán diferentes a las de la pretemporada, con el añadido de la tensión del resultado. Será un encuentro tenso e igualado y no tendrá nada que ver con el partido que jugamos hace pocos días en Ribadeo

En cuanto a lo que significa la vuelta de los aficionados al Tartiere, Ziganda señaló que será “muy emocionante. Lo veníamos esperando por todo lo que significa. Poco a poco todo el mundo empieza a ver la luz al final del túnel y se va normalizando una situación que está siendo dramática en muchos sectores de la vida. Supone dar un paso más hacia la normalidad que todos queremos recuperar. No tiene nada que ver un partido con espectadores que sin ellos. Todos estamos deseando volver a recuperar el fútbol que siempre hemos vivido y afrontamos este partido de una manera especial para escuchar los sonidos, ánimos, aplausos, críticas… todo el ruido que hace a un partido de fútbol espectacular

En relación al estado de los nuevos fichajes, dijo que “Dani Calvo y David Costas están preparados para jugar, Montiel está retrasado en la preparación y además viene de pasar el covid. Matheus está acercando a la forma para poder participar después de un año casi sin jugar, aunque espero poder contar algo con él y Jirka está en condiciones de jugar

Ziganda señaló que los dos porteros, Femenías y Tomeu Nadal parten de cero, pero es cierto que Femenías parte con una pequeña ventaja por haber realizado toda la pretemporada

Sobre el tema de los fichajes que faltan por llegar y lo que le gustaría incorporar dijo que “como entrenador, de manera egoísta, me gustaría poder reponer a los jugadores importantes que se han ido por otros con cierta solvencia para que nos den la seguridad para tener un equipo tan fuerte o más que el año anterior. No obstante, las condiciones son las que son. Intentaremos traer los mejores jugadores posibles, pero hay que atenerse a unos presupuestos y a unas capacidades económicas en las que un entrenador no se puede meter

Para finalizar se le preguntó por si la delantera estaba completa con la llegada de Borja Bastón. “Con su incorporación tenemos tres delanteros diferentes. Nos podemos apañar bien con ellos, nos dan alternativas para jugar con dos o con uno. Estoy contento de inicio, aunque me gustaría traer a otro jugador con el perfil que nos aportaba Nahuel, segundo punta y que también podía hacer de extremo, que sea versátil y que se pueda adaptar a otras posiciones. No obstante, no hay muchos jugadores como Nahuel en Segunda División”