Baloncesto: Una avilesina de selección

La Agrupación Deportiva Baloncesto Avilés (ADBA) está de enhorabuena. Una de sus jugadoras más jóvenes, Marta Rodríguez, ha sido llamada por segunda vez para unirse a la convocatoria de la selección española sub-14. La asturiana está en el grupo de 24 niñas de toda España que trabajan hasta mañana domingo con la seleccionadora, Elena Lahoz.

“Cuando me enteré de la convocatoria, me puse muy contenta. Tengo muchas ganas de ir ycon la selección”, comentó la jugadora. A Marta Rodríguez le da igual perderse el verano si es por jugar el baloncesto. Hasta ahora estaba entrenando con la selección asturiana, preparándose para el Campeonato de España, pero esta llamada le obliga a hacer un pequeño parón. “Mientras sea por jugar con la selección española, no me importa no disfrutar del verano”, confiesa la avilesina.

Con los colores de España va a disputar dos amistosos, ambos frente a Portugal, pero la carga de trabajo le hace estar centrada en los entrenamientos, con dos sesiones diarias. Aunque no todo es baloncesto en la concentración. “Tenemos a una persona que se encarga de hacer juegos con nosotras, para que no nos aburramos. Además, también podemos ir a la piscina”, explica Marta. Lo que no le preocupa a Marta es pasarse el verano dedicándose al deporte. “Cuando estoy en casa también me gusta estar con la pelota en las manos”.

Marta Rodríguez, que se define como una base creadora de juego, pero que también puede actuar como alero, confiesa que es una gran admiradora de Luka Doncic. Y da rienda suelta a sus aspiraciones deportivas “Uno de mis sueños es jugar en una universidad de los Estados Unidos”, afirma. Pero antes de ponerse cotas tan altas debe representar a Asturias en el Campeonato de España, donde la avilesina confía en que las asturianas tengan opciones de hacerse con el primer puesto.