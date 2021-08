Los primeros de la clase: Nora García y Xabier Zabaleta, ganadores del concurso hípico de Gijón, son alumna y profesor

Nora García y Xabier Zabaleta son alumna y profesor, respectivamente. También amazona y jinete. Y dos de los vencedores del Concurso Internacional de Saltos de Gijón. Procedentes del País Vasco, donde entrenan en el Club Hípico Goiherri, forman una gran dupla: él se llevó el galardón Vigil Instalaciones y ella fue la ganadora del trofeo Hospital Covadonga, disputados hace dos días en el Chas. Aunados por una afición común, comparten mucho más que el concurso. “Congeniamos a la perfección”, mantienen.

Nora García tiene 12 años. Lleva casi media vida al lado de su profesor Xabier Zabaleta, quien además se ha convertido en amigo. “He llegado a irme de vacaciones con su familia”, afirma Zabaleta. Sin embargo, cuando hay que ponerse serios, al jinete no le tiembla el pulso: “Fuera de la pista bromeamos, pero en cuanto se sube a un caballo las cosas cambian”. La amazona está de acuerdo. “Nos llevamos muy bien, pero cuando lo hago mal llegan las broncas”, advierte. Aun así, no parece importarle demasiado, sino más bien lo contrario: “Lo que más me gusta de Xabier es que se enfada mucho cuando fallo. Que sea exigente me hace mejorar”, comenta.

Cuando el profesor es preguntado por el potencial de su aventajada alumna, no duda en afirmar que “tiene mucho talento. Demuestra su virtud en el galope”, comenta Zabaleta, que también ensalza las ganas de aprender constantemente y la “competitividad” de su discípula. “Cada vez que comete un derribo se pone mala”, confiesa.

Nora García estuvo a punto de repetir podio ayer, pero el último obstáculo lastró las aspiraciones de la joven, que se apresuró y acabó derribando. “Lo que más tiene que mejorar es el ansia”, indica Zabaleta. “Como es tan competitiva, a veces comete faltas que podrían ser evitables”, advierte el profesor. Ante errores no forzados, entonces, la clave se encuentra en la concentración. “Ha de trabajar la cabeza y tener la calma necesaria”, anticipa Zabaleta. Con todo, el jinete es consciente de que la posibilidad de cometer errores no es tan eludible como pudiese parecer. “A veces es normal que falle debido a la falta de experiencia”.

Y es que no hay que olvidar que Nora García “tan solo es una niña”. Tras la decepción de ayer, la amazona está “un poco fastidiada”, aunque lo lleva “bien”. Le da la razón a su profesor, aunque no esconde su autocrítica: “Tengo que pensar mejor las llegadas, sobre todo”. Y va más allá: a pesar de haber ganado una de las pruebas, no está del todo satisfecha. “No me vi bien en dos de las llegadas, pero la yegua pudo salvar el recorrido y gané”, puntualiza honradamente.

Con respecto al futuro, la amazona, aunque no sin antes pensárselo dos veces, afirma que le gustaría llegar a dedicarse “profesionalmente” a la hípica. Hasta entonces, le restará terminar de concursar en Gijón antes de viajar a Valencia, donde afrontará el Campeonato de España de categoría infantil, una superior a la suya, la de alevín. Tras haber competido con el equipo nacional este año en Alemania, la próxima meta que tienen alumna y profesor es tratar de llegar al campeonato de Europa. Hasta entonces, Gijón habrá supuesto para ambos un obstáculo más. Pero superado con nota.