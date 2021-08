El balance de la XXVII edición del Torneo LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja Banco, celebrado en La Llorea y con la participación de 520 jugadores en cuatro intensas jornadas, es de sobresaliente por los resultados deportivos, el estado del campo, la organización y la alta participación, lo que confirma la fidelidad de los golfistas al torneo más grande de cuantos se celebran en Asturias y en España, según afirmó Arturo Zarauza, director deportivo del golf municipal de Gijón, en la presentación del torneo.

El gran nivel y calidad de los participantes en el torneo que finalizó el pasado viernes quedó de manifiesto al ver la clasificación final y comprobar la puntuación de los diez equipos que obtuvieron premio. Todos quedaron entre los 41 y los 46 puntos stableford.

Del análisis de las licencias federativas de los jugadores se extraen los siguientes datos: de los 520 participantes, 91 golfistas son de otras comunidades (17,50%) y el resto (82,50%) de todos los campos y clubes asturianos: Golf Gijón, Las Caldas, Castiello, La Barganiza, La Morgal, Madera III, Rasa de Berbes, Villaviciosa, Deva, Llanes, Balagares, Cajastur, Ventura, Luarca, Castropol y Federación Asturiana.

Por categorías, los senior fueron mayoría, con 364; los mayores fueron 126 y los sub-21 aportaron 30 jugadores. La Federación considera la categoría senior al cumplir cincuenta y cinco años. Por género participaron 78 mujeres y 442 hombres.

Cada edición, el estado del campo pasa el riguroso examen de los participantes, presentando en ocasiones algunas objeciones menores, pero en la presente edición el aplauso fue unánime “¡El campo está perfecto, cada año mejor!”, comentaron los jugadores al finalizar su participación en el torneo. Los “tee”, las calles, el raf, los “greenes”, perfectos, tan bien que se podía seguir jugando con las barras y banderas en el mismo sitio más días. Esta valoración de los participantes es muy fiable, pues a nada que no salga bien el resultado lo más fácil es echarle la culpa al campo. No fue así, hasta el punto de que incluso algunos jugadores apuntaron la posibilidad de primar al equipo de mantenimiento. “Ellos no llevan premios ni regalos, merecen alguna gratificación”, comentaron algunos después de su participación en el torneo.

La Llorea, es el recorrido oficial del torneo desde 1997, después de los dos primeros torneos celebrados en La Barganiza y Castiello. A lo largo de las veintisiete ediciones del torneo, la participación supera ampliamente los once mil jugadores. La mayoría de ellos jugaron en La Llorea, superando con nota el difícil reto de tener el campo en buen estado durante los cuatro días de juego y sin cambiar los “tee” ni las banderas de los “greenes”.

Los premios especiales de un Nissan Juke G 86 kw (117 CV) 6 M/T Acenta y una moto Kymco Miler 125 ABS, para sortear entre los que consigan “hoyo en uno” en los números 8 y 16 de La Llorea, quedaron desiertos un año más. En el hoyo 8, donde el premio era la moto, muchos se acercaron con su tiro al hoyo, pero ninguno consiguió el golpe perfecto. En cuanto al hoyo 16, la cosa era más difícil al ser mucho más la distancia y pocas bolas entraban en “green”, dejando el desafío para una nueva edición del torneo.

Los premios de la XXVII edición del Torneo de golf LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja Banco, para los vencedores de las distintas categorías y días de juego estuvieron patrocinados por Unicaja Banco, con la colaboración de: Nissan Cyasa, Tradehi Desarrollos, Fuensanta, Masymas Supermercados, Martín Muebles, Kymco Motorbox Gijón, MILAR, Embutidos Vallina, Las Caldas Villa Termal, Hostería de Torazo, Pueblo Astur, Restaurante Los Nogales, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias.