Jairo González reina en la cuatreada: “De los bolos no se puede vivir”

El deporte autóctono por excelencia de Asturias ya tiene a su nueva estrella. Jairo González Méndez, joven de 16 años y oriundo de El Berrón (Siero), pertenece a la cuarta generación de roscadores. La pasión por los bolos le viene de familia. Una afición que comenzó en el bar de su bisabuelo, donde se construyó una bolera, y que acabó convirtiéndose en el clan de “los Peláez”, uno de los más conocidos y exitosos en el mundo de los bolos asturianos.

Sin embargo, de todos ellos, Jairo es el más joven en alcanzar el éxito. El roscador de la Peña de Batán, con solo 14 años y perteneciendo a la categoría infantil, se alzó con la victoria en el campeonato absoluto de bolos en la calle de Cangas de Onís. Con ello se consagró como el jugador más joven en ganar un torneo senior.

Su andadura en los bolos comenzó en el 2015, cuando su padre, Toni González, también roscador y subcampeón de España, le llevó a una bolera para enseñarlo a jugar. “Lo que me llamó la atención es que fuese un deporte tan técnico”, explica Jairo González.

Seis años después de sus primeros pasos en este deporte, el sierense se impuso a Bernardo Menéndez, nueve veces campeón de España, en la final de la XVIII edición del torneo “Capital de la manzana”, en Villaviciosa. Al torneo acudían los mejores 32 roscadores seniors de Asturias. Como algunos no pudieron asistir, llamaron a Jairo para participar.

El joven admite que “la duda siempre está ahí” pero que, una vez que llegó a la final, sí se veía con posibilidades de ganar al nueve veces campeón de España y dos del mundo. Sin duda, este es el campeonato que más ilusión le hizo ganar, ese que siempre va a tener presente “porque vencí a Bernardo”, uno de sus referentes y un mito de la Peña de Bolos Villa de Noreña.

Laurentino Presa, presidente de la Peña Bolística Batán, de la que actualmente forma parte Jairo, cuenta emocionado cómo vivió “con una inmensa alegría” su la victoria y “fue a abrazarle” nada más que le vio al día siguiente.

Su palmarés es extenso, pese a su corta edad. Entre sus grandes logros destaca el título de División de Honor por equipos, la máxima categoría. Lo consiguió junto con sus compañeros Javi Díaz, Dani Gonzalo y Enrique González. Este título se convirtió en un hito, pues no había sido logrado antes por la Peña Bolística Batán.

La técnica que requiere este deporte necesita mucha dedicación y práctica. Si el tiempo se lo permite, le gusta entrenar todos los días durante dos o tres horas. No obstante, compaginar los estudios con tanto tiempo de entrenamiento no es tarea fácil y en época de exámenes los días que puede disfrutar de esta pasión se reducen. “Lo primero van los estudios”, afirma Jairo, y añade que “de los bolos no se puede vivir”.

En los últimos años, el número de jóvenes que se animan a participar en este deporte están cayendo. “Cuando empecé éramos 12 en la Peña de Bolos Villa de Noreña, ahora queda uno”. Si bien cuenta que “solo hay un campeonato para gente joven”, motivo por el que se decidió a jugar en la modalidad sénior.

Precisamente señala que uno de los problemas a los que se enfrentan los bolos asturianos es que "se ve como un deporte para personas mayores”. Otro que no se da a conocer lo suficiente en los colegios e institutos, aunque afirma que “a quienes lo prueban les acaba gustando”.

Por el momento, Jairo tiene puesta la mirada en el campeonato de Asturias de primera categoría individual, un título que espera alcanzar pronto.