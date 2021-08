De la Flor: “Las apuestas son un aliciente más de la hípica”

Fernando Rodríguez de la Flor es una institución en el mundo de la hípica en Asturias. Toda una vida dedicada a este deporte le ha supuesto varios reconocimientos entre ellos la Insignia de Oro de la Federación Asturiana de Hípica.

Fernando volverá a ponerse al frente de las apuestas en los dos últimos concursos internacionales del Gijón Horse Jumping, el primero desde hoy jueves. Ha pasado un año desde la última vez que hubo apuestas en un concurso en Asturias, fue precisamente en el Gijón Horse Jumping antes de que la pandemia obligase a suspender en el último de los programados.

“La verdad es que estuvo animado pero claro no tiene nada que ver con el concurso de Las Mestas” recuerda De la Flor. Al igual que el pasado año las apuestas de los dos próximos concursos internacionales tendrán un aire un tanto “retro” al recuperar los en otro tiempo habituales boletos sustituidos en Las Mestas por máquinas expendedoras ya desde hace varios años. Las casetas para las apuestas están instaladas desde hace días, en total son cuatro, “tres para las apuestas de gemelas y serie y una cuarta para la triple gemela” indica De la Flor. Además de estas tres modalidades de apuestas los aficionados podrán hacerlo también a ganador de serie. Un total de 10 personas serán las encargadas de despachar los boletos.

El precio de las apuestas se mantiene con respecto a las últimas ediciones tanto en el Chas como en Las Mestas: 2 euros a ganador de serie y gemela, tres euros el boleto de triple gemela y 20 céntimos cada combinación.

Fernando de la Flor ha sido el encargado de controlar las apuestas en los concursos gijoneses de los últimos 25 años, “primero junto a Astudillo y José Barri y cuando fallecieron ambos seguí yo solo”, recuerda. Pero no solo se ocupaba de las de Gijón también lo hizo en Salamanca, Ávila o León por citar algunos concursos cercanos. De la Flor lamenta que la normativa del Principado solo permita las apuestas en el concurso de Gijón y también como otros concursos como los de Avilés, Pola de Siero o incluso Oviedo hayan ido desapareciendo del calendario regional. En la actualidad solo se mantienen los organizados por Maeza y el de Luanco “no se si Medal hará algo en Manzaneda” indica. En el calendario queda el Campeonato de Asturias que será en el Chas en octubre.

“Las apuestas son un aliciente más en la hípica pero no solo para los aficionados sino incluso para los bares o los pequeños negocios que se instalan en el recinto donde se celebre el concurso. Más de uno me dijo que sino había apuestas no merecía la pena ir porque se notaba mucho en las ventas”, asegura Fernando. En otras ciudades como León o Ávila las apuestas se mantienen recuerda, “no entiendo porque Luanco por ejemplo no las puede tener”.

La primera de las tres pruebas se iniciará a las 11.45 horas

La primera jornada del segundo internacional dos estrellas del Gijón Horse Jumping dará comienzo a las 11.45 horas con la disputa del trofeo Meyer Selles un baremo “A con cronómetro” de altura máxima de 1,20 y en el que tomarán parte un total de 39 caballos. Tras esta prueba inicial tendrá lugar, a partir de las 14 horas, el trofeo Casino de Asturias en el que la altura se eleva diez centímetros y que se correrá bajo el mismo baremo. 63 caballos se han inscrito para la misma, el mayor número de las tres pruebas de hoy La jornada finalizará con el trofeo Emulsa un baremos “Dos fases especial” y una altura de 1,40 con 61 caballos en el orden de salida y cuyo comienzo está previsto para las 17.15 horas. En total se producirán 163 salidas a pista. Este segundo internacional en las instalaciones del Club Hípico Astur contará con un total de 12 pruebas y la especial característica de que tres de ellas, las iniciales de viernes, sábado y domingo, serán de un internacional de una estrella mientras que las 9 restantes corresponden al de dos estrellas, El concurso finalizará con el Gran Premio que en esta ocasión está patrocinado por el Hospital Covadonga y que al igual que la prueba grande del viernes, el trofeo Banco Sabadell, serán puntuables para el ranking de la Federación Ecuestre Internacional lo que supone un acicate añadido para los participantes. En total el concurso repartirá 69.500 euros en premios a los primeros clasificados con especial dotación para estas dos pruebas, 30.000 euros para el Gran Premio y 25.000 para el trofeo Banco Sabadell. Como el concurso de la pasada semana, el primero de los tres internacionales, la jefa de pista es Isabel Fernández Cañete, que pone su primer concurso tras haber formado parte del equipo técnico de Santiago Varela en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con el de esta semana pondrá fin a su trabajo en Gijón y para sustituirla llegará Elena Boix que también formó parte del equipo de Varela en Tokio. Boix podrá por fin diseñar los recorridos en el Club Hípico Astur tras haber sido anunciada su presencia para el último de los concursos del pasado año pero finalmente no poder acudir ya que el último de los concursos se suspendió debido a la pandemia.