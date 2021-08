Un tándem para crecer

Galán, que se confesó seguidor de la trayectoria profesional de Guillermo Arenas, indicó que “aprovechando de su buena voluntad y de que sabíamos que había estado viendo alguno de nuestros partidos le tentamos para que colaborase con nosotros y no hubo ningún problema, casi no hubo ni negociación”. Para Galán, “la llegada de Guillermo supone “añadir talento al club”. El técnico ovetense podrá abandonar el Círculo Gijón si recibe una oferta que considere interesante, según desveló Nacho Galán que espera “que no le llegue para que siga con nosotros”.

“Vamos a repartir tareas y tratar de discutir lo menos posible” indicó Galán, cuyo objetivo es “al menos tratar de repetir lo del año pasado y si fuera posible dar un paso más”.

Por su parte, Guillermo Arenas se mostró “encantado de poder formar parte de este proyecto” y se definió como “un enamorado del baloncesto que cuando no puedo entrenar me pongo hasta a jugar”. Sobre su rol en el equipo señaló que estaba dispuesto a “aportar en lo que quieran para ayudar a crecer”.

Ambos entrenadores llevan trabajando juntos varias semanas en la formación de la plantilla. “Este es el primer aspecto en el que tuvimos que ponernos de acuerdo, en qué tipo de jugadores necesitamos para el juego que queremos hacer”. Galán y Rodellar coincidieron en que “la plantilla que se está formando está preparada para hacer un juego vistoso y que la gente que vaya a los partidos disfrute”.

Arenas reconoció que se encuentra una LEB Plata “muy diferente a la que había cuando entrenaba al Oviedo” pero considera que si controla el mercado de la LEB Plata y la manera de jugar de los equipos punteros porque los seguía cuando entrenaba al Huesca en LEB Oro.

Hasta ahora la planificación de la plantilla ha sido un trabajo conjunto y Arenas descartó que en los partidos “uno fuese el responsable del aspecto defensivo y otro del atacante; no será así tendremos que llegar a puntos de entendimiento”.

Nacho Galán destacó que “tenemos casi cerrada la plantilla para jugar como queremos”, aunque reconoció que “falta un jugador y estamos barajando varias opciones”. Lo que sí tiene claro es que el Círculo Gijón la próxima temporada “será un equipo que practique un baloncesto moderno y muy físico” y con ellos pretenden dar la batalla “en una categoría que cada año es más fuerte y más competida cargada de jugadores con experiencia en la LEB Oro e incluso en la ACB”.

El Círculo Gijón, del que hasta el momento solo se han dado a conocer el nombre de dos jugadores, los pivots Jorge Escapa y Jaime Llanos, tiene previsto iniciar la pretemporada el próximo 2 de septiembre y el técnico espera que sea con la plantilla al completo.