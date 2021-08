Pablo Carreño sufrió la venganza de Daniil Medvedev, al que había eliminado en los cuartos de final de torneo olímpico de Tokio. El ruso barrió al asturiano y le cortó el paso a las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati en dos sets (6-1 y 6-1), en apenas 56 minutos de partido.

Carreño, flamante bronce olímpico, no pudo alargar su buen momento en la pista dura norteamericana y cayó sin discusión. Perdió su saque en el segundo juego y también en el sexto, dando vía libre a su rival para apuntarse la primera manga con gran comodidad.

En la segunda, Carreño no reaccionó, todo lo contrario, y comenzó cediendo nuevamente su saque. El español estaba totalmente desconectado y Medvedev lo aprovechó para cerrar con otro 6-1 después de acumular cuatro juegos consecutivos.

Por otra parte, Rafael Nadal comunicó ayer a través de sus redes sociales que pone fin a su temporada debido a la necesidad de tomarse “un tiempo” y a que lleva un año “sufriendo mucho más de lo que debería” con su pie.

“Después de haberlo hablado con el equipo y la familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien”, afirmó el actual número cuatro del ranking ATP.

“Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el Abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí. Y en vista de que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenarme, prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, pues llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme”, añadió.

El tenista de Manacor reconoció que no es una lesión nueva, sino que lleva con ella desde 2005.