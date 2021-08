La responsabilidad deportiva de los concursos del Gijón Horse Jumping recae en In2Strides, empresa especializada en la organización de eventos hípicos cuyo director, Alejandro Ancín, se encuentra en el Club Hípico Astur desde la pasada semana. Ancín y su empresa llevan cuatro años realizando esta labor en los concursos gijoneses, los dos últimos años en Las Mestas y el pasado y este en el Chas.

–Usted es conocedor de numerosos concursos hípicos en todo el mundo. ¿Qué le parece la idea del Gijón Horse Jumping sin tener en cuenta el imponderable que está teniendo con el covid-19?

–Todo lo que sea una apuesta por fomentar el deporte de la equitación es bienvenida. Es verdad que en Asturias siempre hubo muchos concursos durante el mes de agosto, aunque repartidos por varias localidades, que culminaban con los nacionales del Chas y el internacional de Las Mestas, es algo histórico. Si preguntas a cualquier jinete nacional todos han venido a correr aquí al Chas y a Las Mestas. Unir la competición de estos dos sitios en el Gijón Horse Jumping es una muy buena idea, es llenar de hípica el mes de agosto.

–Pero agosto es ya un mes con muchos concursos en España.

–Es cierto, pero se está comprobando que en los nacionales de este año la participación fue muy numerosa, las cuadras estaban a tope e incluso se amplió un día el concurso para dar cabida a más caballos. Eso significa que la competición nacional goza de muy buena salud. Otra cosa es la internacional, pero eso no solo está pasando aquí en Gijón. Trabajamos en muchos eventos incluso fuera de España estamos notando que la participación está cayendo alrededor de un 30 por ciento. Si tomamos la referencia hace dos años, probablemente sea más. Un concurso en el que estamos nosotros que es el de Fontainebleau, cerca de París, ha habido un 30 por ciento menos de participantes y eso que está en el centro de Europa, con miles de caballos alrededor. Las causas pueden ser muchas: el miedo a viajar, a los jinetes extranjeros les cuesta más moverse y hacen los concursos que les queden más cerca de su casa. El jinete francés Oliver Camy, que estuvo la pasada semana participando, me dijo que el sitio es espectacular y que le encantaba el programa deportivo, pero su problema es que él suele viajar con bastantes alumnos y ahora le está costando mucho moverlos. Con todos estos condicionantes conseguir que en este concurso haya 200 caballos es un buen número.

–Este el cuarto concurso del Gijón Horse Jumping y el nivel de los participantes ha aumentado con respecto a los anteriores.

–En el programa los concursos de mayor categoría están al final y es normal que vayan viniendo mejores jinetes, aunque este es un año raro porque están los Juegos Olímpicos y dentro de un par de semanas está el Campeonato de Europa. Con las cancelaciones del covid-19 concursos muy importantes como puede ser el CSIO de Aachen han cambiado de fechas y el calendario está un tanto revuelto a nivel internacional. Podría haber más caballos, seguramente, pero hay que ponerlo todo dentro del contexto en el que nos movemos y hay que valorar el esfuerzo que hacen el Ayuntamiento y el Chas: la pista está muy bien, hay carpas alrededor, oferta gastronómica, poni-club para los niños, los obstáculos de Las Mestas... este esfuerzo los jinetes lo valoran.

–¿La consolidación del proyecto del Gijón Horse Jumping influirá en que puedan venir jinetes y amazonas que con el modelo anterior no lo hacían?

–Lo ideal será tener un concurso de mayor categoría. Un cinco estrellas lleva acarreados muchos gastos para el comité organizador, ya que tienes que pagar la estancia a los jinetes, no puedes cobrar inscripciones... pero puedes organizar un cuatro estrellas que no desmerezca en nada a uno de cinco. Puedes organizar un cuatro estrellas, que le falten tres o cuatro mil euros en premios para ser un cinco, es un cuatro del máximo nivel y eso sí es atractivo para los jinetes porque se reparte dinero y también muchos puntos para el ranking. Si haces un concurso de este tipo es más fácil atraer a participantes de gran nivel, sin desmerecer ni mucho menos a los que están ahora participando aquí. Hay bastante jinetes con nivel para participar en concursos de cuatro estrellas pero no pueden competir con concursos de dos estrellas contra otros de cuatro, y menos cuando estás a 2.500 kilómetros del centro de Europa.

–La distancia es otro de los hándicaps que tiene Gijón, la distancia con el centro de Europa.

–Claro, la gente después del brote de rinoneumonitis equina y con la pandemia miran mucho los desplazamientos. Si el programa deportivo es atractivo y se dan las condiciones estoy seguro de que en un futuro no muy lejano volverán a venir jinetes importantes.