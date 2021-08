Navia recupera su Descenso

La gran alegría para la Asociación Amigos de la Ría de Navia, llegó hace diez días, cuando el Principado confirmó la autorización para la disputa de la prueba. Lógicamente, la premura de tiempo tuvo consecuencias tanto en la participación como en la designación como Campeonato de Asturias de aguas abiertas y como novena etapa de la Copa de España. Por eso se establecieron dos distancias: 2.500 metros para nadadores master y 7.500 para el resto.

En la prueba de 2.500 metros, en categoría femenina, el triunfo fue para Samantha Redondo, y completaron el podio Susana Asley y Patricia González. Mientras, Rosa Mary López (E. N. Corvera) y Alba López (Ovimaster) ocuparon los primeros puestos de la clasificación máster del Campeonato de Asturias. En categoría masculina, el podio fue para Juan Luis Aláez, Máximo Carbajo y Francisco Oteiza. Y el máster para Alejandro Suárez (C. N. Villa de Navia), Guzmán González (Ovimaster) y Raúl Martínez (Ovimaster).

Los ganadores de la Copa de Asturias fueron Ángela Martínez (Elche C. N.) y Pau Muffels (Magdeburg-Alemania). Completaron el podio femenino Angélica André (Fluvial Portuense-Portugal) y Laura Rodríguez (C. N. Barcelona) en categoría femenina. Y Pol Gril (C. N. Barcelona) y Seppe Winjs (Federación Belga) en masculina. Algunos de estos nadadores repetirán hoy en el LXIII Descenso Internacional. La primera tanda de la prueba de 2.400 metros será a las 17.30 y a las 17.45 comenzará de 5.000. La entrega de premios, a las 21 horas.