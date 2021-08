Sané, nuevo fichaje del Langreo: “Mis objetivos son los del club“

Dani López, director deportivo, explicó la clave de su contratación: “Es un futbolista joven, y tenemos muchas esperanzas en él. Es un jugador muy rápido con un gran uno contra uno. Esperamos que pueda volver a hacerse un nombre en este país”.

A sus 26 años, el extremo busca demostrar su talento y ganas de aprender de sus compañeros. “El club tiene sus objetivos y vamos a luchar por ellos y a nivel personal mis objetivos son ayudar y aprender de esto, aquí veo gente que me puede aportar mucho. Mis objetivos son los del club y más allá”, comentó el jugador. Me formé aquí en España, creo que puedo aportar mucho al equipo en todos los aspectos”, explico Sané en su primer día como jugador del Langreo.

“El grupo es fenomenal. Cuando hay buena gente en un lugar no hace falta mucho tiempo para darse cuenta de ello. Me han acogido muy bien y todos han sido muy amables cuando les he conocido. Veo que es un grupo muy fuerte y que quiere hacer las cosas muy bien este año”, señaló el senegalés en su presentación ante los medios. El nuevo fichaje de los azulgranas se mostró muy contento con la oportunidad, “me han presentado un proyecto en el que yo me veo y como futbolista hay sitios a los que te gusta estar. Desde que me hablaron del proyecto y del club quiero estar aquí”.

La última reflexión fue referida al objetivo del Langreo en un año ilusionante, con el equipo en Segunda RFEF tras la reestructuración de las divisiones en lo que antes era la Segunda División B, dejando su vuelta a España en un segundo plano: “Como dije lo primero son los objetivos el club. Dar lo máximo para que este club este lo más arriba posible. Lo que me llegue a mi es totalmente secundario”.