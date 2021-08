Gonzalo Carou, una leyenda del balonmano argentino en Vallobín

“He jugado casi 500 partidos en la Liga Asobal. Hace dos años he sido elegido el mejor defensor de la liga. He disputado once mundiales de manera consecutiva. He anotado más de 500 goles con mi selección. Vengo de participar en mis terceros Juegos Olímpicos. Soy Gonzalo Carou y Vallobín es mi próximo reto”. El vídeo del Unión Financiera, en la que las palabras de su último fichaje se mezclan con imágenes del estampado de una camiseta con el número 15, no deja lugar a dudas: el equipo ovetense contará esta temporada con una leyenda del balonmano, que a sus 42 años llega para ayudar en el objetivo del ascenso a la División de Honor Plata.

A Gonzalo Carou (Buenos Aires, 15 de agosto de 1979) le gusta que le señalen como el Scola del balonmano argentino, pero matiza: “En mi país, por trayectoria, pueden hacer esa comparación, pero Luis Scola es un tipo que ha trascendido del deporte”. Con ese mismo sentido de la realidad, Carou explica las razones de su llegada a un equipo de Primera Nacional tras veinte años en la liga Asobal, con un breve paréntesis (temporada 2014-15) en el Istres francés.

“Voy a Oviedo porque creo que en este momento era lo que necesitaba”, explica el pivote argentino desde León, donde ha fijado su residencia tras jugar once temporadas en el Ademar. “Por suerte, las dos partes conseguimos lo que queríamos: el club, un jugador con calidad y experiencia, que ayude en la cancha y fuera; y yo un equipo cerca de León, para compaginar el trabajo con la familia”. Para él también hay otras razones: “Me hablaron muy bien del entrenador y del club, que está trabajando con mucha seriedad”.

“Puse todo en una balanza”, añade Carou. “Deportivamente tenía ofertas mejores, de equipos de la mitad hacia abajo de la Asobal, pero necesitaba un sitio sin tanta exigencia ni saturación. Elegí el Unión Financiera para disfrutar del balonmano y, a la vez, tener objetivos altos, ascender. Es un lugar ideal para compaginar lo laboral con los familiar”.

Pese a sus 42 años y brillante trayectoria, Gonzalo Carou asegura que en Oviedo quiere “seguir aprendiendo, ayudar a los jóvenes y sacar aportes para mi carrera como entrenador. Siempre tuve esa mentalidad, me fijaba mucho en los entrenamientos, intentaba entender el por qué de las cosas. Mi idea es entrenar y, lógicamente, cada vez estoy más cerca de ese lado porque no me queda mucho en la cancha”.

Tampoco quiere fijarse un plazo para su retirada: “Decidí seguir jugando la semana pasada. En el Unión Financiera me venían hablando desde diciembre, dijeron que esperarían mi respuesta lo que hiciese falta, pero no me quería comprometer hasta ver cómo me encontraba. Ahora pienso que si las cosas se dan bien posiblemente siga relacionado con el club durante más tiempo”.

Gonzalo Carou fue elegido mejor defensor de la Liga Asobal en 2019-20, pero en Oviedo espera aportar algo más: “Siempre se esperó de mí liderazgo y solidez defensiva, por eso estuve jugando tanto tiempo ahí arriba. En los últimos años ya era difícil aguantar muchos minutos en la cancha. Por lo que hablé con el técnico, mi rol estará en la faceta defensiva y también en transmitir a los pivotes algunos conceptos”.

En su decisión también influyó la buena imagen que tiene del Unión Financiera: “Jugadores a los que tengo aprecio me hablaron muy bien del club. Sé que están intentando crecer poco a poco. Para llegar a Plata quizá no hace falta mucho tiempo, pero la Asobal ya es otra cosa”. Después de veinte días de parón, Carou se entrenará por primera vez hoy en Vallobín con el objetivo de ponerse en forma de cara a la Copa Principado como antesala del comienzo de Liga, en la primera semana de octubre.