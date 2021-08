Mario Vigil es el presidente del Club Hípico Astur y, por tanto, el anfitrión de los concursos del Gijón Horse Jumping. Vigil sucedió en el cargo a Jesús Kocina, en cuya directiva era ya vicepresidente, por lo que se trata de dar continuidad a un proyecto en el que desde hace cinco años se ha invertido mucho dinero en la mejora de las instalaciones. En la actualidad, el Chas cuenta con alrededor de 450 socios de los que algo menos de un centenar tienen caballos,

–A falta del concurso de esta semana, ¿qué valoración hace de los celebrados hasta ahora?

–La valoración es positiva. Los concursos nacionales, mucho mejor que los internacionales. Con los nacionales lo rompimos. Empezábamos a las 8 de la mañana y acabábamos a los 8 de la noche y tuvimos que dejar gente fuera que quería concursar. Los internacionales es lo que hay porque la gente tiene miedo a viajar, pero así todo mi valoración de lo que llevamos de concurso es positiva. Veo que la gente también está contenta.

–¿Nota evolución con respecto a la edición del año pasado?

–Hay mejora, el año pasado nos sirvió de aprendizaje. Todavía quedan cosas por mejorar pero la mejora es sorprendente. El día que logremos, esperemos que sea el año que viene, hacer el concurso de Las Mestas será poner la guinda al Gijón Horse Jumping.

–¿Están haciendo lista de «cosas a mejorar»?

–Sí, claro. La gente nos dicen cosas que se pueden mejorar y obviamente tomamos nota. Es un continuo aprendizaje.

–¿Cómo se están tomando los socios la alteración de su rutina que supone la celebración de estos concursos?

–Creo que bien, quejas no he recibido ninguna. Hay gente que te dice que no puede usar el picadero, pero al final este es un club hípico y a la gente le gusta los concursos. Todos saben que es este mes y lo están entendiendo. Mas bien al contrario, están encantados con ver tanto ambiente hípico en el club.

–Hubo socios que dejaron libres sus boxes para poder acoger a más participantes.

–Es cierto, hubo socios que llevaron sus caballos para un prado. Obviamente, cuando esto acabe tendrán de nuevo su box a disposición y por su puesto no se les cobrará el alquiler de este mes.

–Una vez acabado el Gijón Horse Jumping este próximo domingo, ¿habrá más concursos en el Chas este año?

–Queremos seguir haciendo los campeonatos sociales y algún nacional dos estrellas y vamos a recuperar el Jumping de Navidad que el pasado año no se pudo celebrar por la pandemia.

–En los últimos años el club ha tenido una gran evolución y mejora en las instalaciones. ¿Tienen pendientes otros proyectos de mejora?

–Estoy hablando con algunas federaciones para que vean nuestras instalaciones y mirar si se pueden añadir otros deportes. Por ejemplo, hace muchos años en el Chas se practicaba esgrima. Eso es una posibilidad de crecimiento. También estamos trabajando en convenios con algunos colegios e incluso con la Policía Local. Se trata de ofrecer más actividades al socio. Ya tenemos el gimnasio Metropolitan con el que hay un convenio para el uso de las instalaciones y ahí hay pádel y piscina, por ejemplo. En la mejora de instalaciones todavía quedan cosas pendientes, como la adaptación para minusválidos y cosas similares para ir adaptando las instalaciones a la normativa vigente. Otra mejora importante será el paso que se va a hacer entre el club y Las Mestas. Hay que ir poco a poco porque el dinero da para lo que da.

–En el convenio con el Ayuntamiento se recoge el funcionamiento de una escuela de equitación dentro del programa «Escuelas Deportivas». ¿Qué tal la experiencia hasta ahora?

–Muy bien. No sé la cifra segura pero serán alrededor de 150 los niños y niñas que están pasando por el cursillo.

–¿Está satisfecho de la respuesta del público en estos primeros concursos?

–La verdad es que sí. Muchos socios me dijeron que «se ve vida en el club». Y eso que el gran público sigue asociando el hípico con Las Mestas, pero vemos que hay mucha gente que no son socios y ya se están acercando. Este concurso se añadió el aliciente de las apuestas. Hay que tener en cuenta que hay medidas anticovid que disminuye el aforo.

–¿Entre las cosas a mejorar para el futuro está instalar una tribuna aunque no sea muy grande?

–Lo que hay donde las carpas VIP eso va a quedar. Nuestra idea es hacer ahí una tribuna y en la parte donde está el jurado poner a ambos lados un techo transparente para que la gente se pueda resguardar y que no esté tanto a la intemperie en los concursos que no son por el verano.

–¿Cómo está siendo la relación con el Ayuntamiento?

–Inmejorable. Solo puede decir que se están volcando con este proyecto.