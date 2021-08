Solo puede pasar uno: Marino y Avilés se juegan estar en semifinales

Manel: “Saldremos a ganar pero sin urgencias ni presión”

El entrenador Marino, Manel Menéndez, es consciente de que hoy su equipo se juega ante el Avilés, a las 20,00 horas en Miramar, el pase a las semifinales de la Copa Federación, en un partido en el que además tiene que vencer por dos goles de diferencia, pero asegura que afronta el choque como uno más de preparación para la Liga. “Nuestro objetivo es entrenar y competir para llegar bien al inicio de la Liga, el 5 de septiembre. Es cierto que el partido ante el Avilés es un choque atractivo. Saldremos a ganar, pero sin urgencias y sin la presión del resultado, ya que en estos momentos seguimos en una etapa de formación de cara a la Liga”, indica.

En este sentido, el técnico tiene claro que reservará alguno de los jugadores que vienen arrastrando molestias físicas, caso de Nacho Matador o Emilio Moreno, con los que prefiere no arriesgar para que la próxima semana se puedan integrar con normalidad en los entrenamientos del equipo.

Sobre la composición de la plantilla, el técnico no la da todavía por cerrada. “Tenemos que agotar todas las posibilidades hasta el final y mirar si podemos acceder a traer un jugador que mejore lo que tenemos, pero siempre siendo conscientes de que estamos muy condicionados por el aspecto económico, ya que nosotros no podemos competir al mismo nivel que muchos de los equipos de la categoría”. En este sentido, el club tiene una ficha libre de un jugador mayor de sub-23. que podría utilizar si “aparece algo que merezca la pena y eleve el nivel del equipo”.

Curiosamente el Avilés será el primer equipo con el que se enfrente el Marino en la primera jornada de Liga, en el Suárez Puerta, por lo que el técnico considera que estos dos partidos de la Copa Federación “nos vendrán bien para tener referencias de un equipo que tiene muchos jugadores nuevos y de los que sabíamos muy poco antes de enfrentarnos a ellos”. No obstante, el entrenador del Marino advierte que el primer partido de Liga “no tendrá nada que ver con los de la Copa Federación. Cuando hay puntos en juego, es otra cosa, se nota la trascendencia de los partidos”.

Manel asegura que el equipo “llegará bien al inicio de la Liga. Es la cuarta semana desde que iniciamos los entrenamientos y la carga de trabajo se nota”.

En cuanto a los objetivos del equipo en la nueva categoría, la Segunda RFEF, Manel no lo duda y lo tiene muy claro: “Lo primero será asegurar la permanencia, sin renunciar a nada, porque no podemos conformarnos, pero teniendo claro las prioridades del equipo y del club”.

Chiqui de Paz: "Es un partido para seguir construyendo el equipo"

El panorama es muy diferente para el Real Avilés en este partido de la Copa Federación. Chiqui de Paz, entrenador del Real Avilés Industrial, es consciente que los suyos pueden permitirse un pinchazo en Luanco, le vale el empate e incluso una derrota por la mínima, ante el Marino en el partido que ambos disputarán hoy en Miramar. Pero no renuncia al ataque. “Nos sirve el empate, pero no vamos a plantearlo de ese modo. Salimos a por todas. Somos un equipo que sale a ganar, no somos un equipo que especule ni somos un equipo construido para manejar los resultados. Tenemos que salir a ganar y así lo vamos a plantear”, explicó el técnico del Avilés en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico avilesino se mostró ilusionado con la posibilidad de lograr el primer puesto del grupo y disputar la segunda semifinal de la Copa Federación, el próximo domingo: “Me espero un partido más de pretemporada, con la inmediatez de la liga a diez días vista, y más jugado con el Marino, que nos vamos a cocer muy bien ese día. Un partido de pretemporada aunque diferente, un partido más de configuración para el equipo con el añadido de que ahora tenemos la posibilidad de llegar a las semifinales de la copa”.

El técnico avilesino analizó el posible planteamiento del equipo de Manel Menéndez: “Es un gran rival. Imagino que el Marino lo planeara como nosotros. Es un partido para construir el equipo, aunque ese tema de la competición que le añade ese plus de competitividad que no es habitual en los amistosos de pretemporada. Esto de la copa viene bien porque hay cosas en juego y eso es muy importante para la mentalidad del equipo. Creo que el Marino, como nosotros, lo planteará desde el punto de vista emocional y de construcción”.

El Avilés llega al partido sin conocer la derrota en esta edición de la Copa Federación, con dos victorias ante Marino (2-0) y Gijón Industrial (2-0) y un empate ante el equipo gijonés en Santa Cruz (0-0).

El equipo de Chiqui de Paz cuenta con veintiún jugadores para el partido de hoy, entre los que se encuentran los dos últimos fichajes, Gómez y Rodenas, que podrán tener su oportunidad de debutar con el club. “Estamos pendientes de ellos, lo veremos en el campo”, comento el técnico ayer en rueda de prensa.

Horario para la Liga. Por otro lado, el Marino y el Avilés no tardarán en volver a verse las caras. El encuentro de la primera jornada de Liga en Segunda RFEF, que se disputará el domingo 5 de septiembre, se disputará a las 12 horas en el estadio Román Suárez Puerta.