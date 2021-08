Alberto Fernández, el tirador de oro en Tokio, casado en Asturias y enamorado de la región: "Quería ganar para celebrarlo aquí"

Fernández lleva en el mundillo desde pequeño. Con nueve años ya disparó a su primer plato, y poco a poco fue creciendo dentro de este deporte. De pronto, el tirador afincado en Illescas (Toledo) se vio dentro del equipo junior español. Ahí se dio cuenta que podría tener futuro. “En mi primer año como senior gané la primera competición en foso universal a la que me presenté, con lo difícil que es el salto de categoría. A partir de ese momento me enfoqué en los entrenamientos y acabé el año como campeón del mundo de la modalidad. Tras esto decidí dedicarme más al foso, para intentar conseguir plaza para unos Juegos”, comenta. Y no le salió mal la apuesta. Su participación en los Juegos de Tokio fue la tercera aventura olímpica de su carrera.

“El tiro individual es el plato fuerte. Tanto Fátima (Gálvez, la pareja con la que ganó el oro en Japón) como yo llegábamos en buenísima forma, pero no nos fue como pensábamos. En mixto sabíamos que era más complicado, porque tenía que coincidir que los dos tuviésemos un buen día”, reconoce Alberto, que a pesar de las teóricas dificultades pudo irse con la medalla de oro al cuello. “Sabíamos que estábamos entre los cuatro mejores equipos, pero estaba la posibilidad de hacer un gran papel y acabar cuartos. Al final conseguimos lo difícil”, comenta el madrileño entre risas. Una de las claves de su éxito es el trabajo psicológico. “Para prepararme para estos Juegos busqué al mejor coach mental de España, Diego Gutiérrez. Con él trabajé mucho la parte mental, la confianza y la atención. Además, me ayudó mucho a gestionar los problemas del día a día, que ayuda a la hora de concentrarse”, explica el oro olímpico. La atención es una de las partes más importantes de su deporte, ya que cuando el sale el plato el tirado no sabe a qué dirección va y tiene un margen de reacción mínimo. Pero no todo es el trabajo mental. “Normalmente tiro entre cincuenta mil y sesenta mil platos al año, depende de cómo este de forma. Este año no he tirado tanto, estaré sobre los treinta y cinco y los cuarenta mil”, afirma el medallista.

Tras el éxito, el tiro olímpico está en el foco de atención y Fernández espera que esto no sea “una gota en medio del océano”. “Nuestro objetivo era darle mucha difusión a nuestro deporte, ya que, aunque no es el más mediático, es un deporte mayoritario. Si sumas las licencias de lo nuestro y caza puede que seamos el segundo con más licencias por detrás del fútbol. El problema es que no tenemos repercusión, ya sea por las armas o porque somos un poco feos”, broma el tirador, aunque confiesa que le cuesta que la gente le reconozca por la calle. “Lo agradezco un montón y me hago siempre fotos con todo el mundo, pero sí que es verdad que me da un poquito de nervios”.

“En Asturias hay afición al tiro olímpico. Yo conozco por lo menos cuatro campos de tiro y siempre que me paso por ellos hay mucha gente tirando. Además, conozco a varios tiradores asturianos que me comentan lo mismo”, indica Fernández, al que le encanta pasar los veranos por la tierra de su mujer. “Me gusta mucho el clima que tenéis. En mi zona están en medio de una ola de calor brutal y aquí se está genial. Además, los paisajes, la comida y la gente de aquí es increíble, estoy encantado”, reconoce el medallista olímpico. “La zona de los Lagos, Oviedo... En general cualquier rincón de Asturias tiene su encanto. Cada sitio nuevo que conozco me enamora más. No hay un sitio malo ni donde se coma mal, tenéis un paraíso”, exclama.

Pero todo lo bueno tiene un fin, y Alberto Fernández ya tiene su mira puesta en el próximo objetivo: la Copa del Mundo y París 2024. “A partir de enero empiezan los clasificatorios para París. Una vez que pruebas una medalla olímpica tu cabeza quiere otra. Ese ansia y ambición es muy grande, así que el objetivo es repetir la gesta en tierras francesas”, expresa el tirador madrileño.