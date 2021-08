Fútbol: La otra Primera, con acento asturiano

En la categoría que se estrena hoy hay clubes con brillantina (el Deportivo, su Liga y sus dos Copas), históricos en apuros (el Racing y sus 44 cursos en Primera), jóvenes promesas (el Castilla de Raúl y el Barça B)… Y asturianos. No habrá clubes, pero sí futbolistas que, repartidos por los 40 equipos que componen la nueva Primera RFEF, estrenarán una categoría llamada a dar un salto de calidad a la extinta Segunda B.

La puesta en escena ha tenido problemas. Como ha sucedido con las televisiones. La Federación ha vendido por debajo de los esperado los derechos televisivos: 9,5 millones al año. Será la plataforma Footers la que emita los partidos. No se ha alcanzado un acuerdo para establecer un sueldo base. Tampoco habrá presupuesto mínimo para cada club. Pero, con todo, la competición nace con cierto atractivo: pretende ser una pasarela con brillo al fútbol profesional.

Son 17 futbolistas asturianos y dos técnicos, a falta de que se cierre el mercado, los que conocerán la nueva Liga. Diego Cervero, 38 años, pone la veteranía en el Atlético Sanluqueño. Contrasta con los 20 años de Pelayo Morilla, cedido por el Sporting al Algeciras. La colonia de Unionistas de Salamanca (el entrenador Dani Mori y los jugadores Cortina, Mier, Espina, Héctor y Cris Montes) es la más abundante. No lo hace mal el Algeciras: además de Morilla, el técnico Iván Ania y Roni.

Los hay con peso en la historia reciente de los dos grandes asturianos: Johannesson, en el Albacete, y Carlos Castro, en el Racing. Y canteranos de uno y otro lado: Ramón (Sanluqueño), Álex Arias (Calahorra), Pablo Fernández (Nàstic), Orfila (Baleares), Iván Elena (Tudelano), Sandoval (SD Logroñés) o Bustos (Racing).

Héctor: “Queda mucho para profesionalizar”. “No me convence mucho la reestructuración porque funcionaba bien antes y fue un poco por las circunstancias de la pandemia”. Héctor Nespral, centrocampista de Unionistas, es de los que encara la Liga con escepticismo. “Es verdad que le quieren dar un poco de profesionalización a este fútbol, que funcione de puente entre la Segunda B anterior y Segunda, aunque todavía queda mucho tiempo para que eso se cumpla porque será un proceso largo”, expone. En cuanto a la competición, Héctor considera que “Dépor, Cultural, Racing… Hay equipos potentes que se desmarcan del resto en cuanto a presupuesto y afición. Nosotros somos una piña, un vestuario súper sano y joven. Queremos competir”.

Pablo Fernández: “Hay más nivel que en Segunda B”. “El objetivo es el ascenso, no hay otro, tenemos un equipo hecho para ello”. Así de rotundo se muestra el candasín Pablo Fernández, que este verano recaló en el Nástic. “Tenemos equipo para todo”, incide el asturiano, que, no obstante, es consciente de que la nueva categoría del fútbol patrio será complicada. “Tiene más nivel que la antigua Segunda B, con equipos muy buenos en ambos grupos”, analiza. Entre los favoritos, los recién descendidos o los filiales de Madrid y Barça. Además, el delantero llama la atención sobre otra cuestión: “hay auténticos campazos”.

Roni: “Puede ser bueno para el espectador”. El de Roni, delantero del Algeciras, es un caso diferente: para él, jugar en Primera RFEF es un escalón más abajo que la temporada pasada, cuando militaba en la UD Logroñés en Segunda. “Los recién descendidos van a ser los que van a marcar el camino, los que van a luchar por el ascenso directo y los que van a ser los más fuertes. Nosotros tenemos que asentarnos en la categoría y, una vez hecho, ser ambiciosos”.

Para Roni, la reestructuración “es un lío, pero puede ser bueno de cara al espectador porque se crea una categoría más atractiva con menos equipos, con equipos más fuertes y con más repercusión. Puede ser buena idea, pero hay que ver cómo sale el experimento”.

Morilla: “Una liga guapa con mucho club histórico”. Pelayo Morilla respira ilusión ante su nueva etapa en el Algeciras. “Es la primera vez que salgo de casa y me han recibido fenomenal”. No oculta que su objetivo personal es “jugar cinco partidos sin lesionarme, porque hace dos años que no tengo oportunidad por las lesiones”. En cuanto al equipo, no quiere marcarse metas de mano: “se están haciendo muchos cambios, el objetivo se marcará jornada a jornada”.

Morilla es de los que piensa que “va a ser una liga guapa. Hay mucho club histórico, que quiere ascender, que se mezcla con los más humildes. Se va a ver un buen fútbol, hay jugadores para ello”.