Piragüismo: Honores asturianos para el soldado Arévalo tras la plata del K-4 en Tokio: "Lo deportivo y lo militar van de la mano"

Un revés deportivo, como fue su descarte para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, marcó el punto de inflexión en la vida de Carlos Arévalo. “Llevaba años en el deporte de alto nivel y estaba meditando un plan B. Fui mal estudiante, un poco vaguete de joven. Llegó un momento en que pensé que si me pasaba algo qué iba a hacer. Me quedé fuera de Río y entonces me planteé esta opción del Ejército, que me gusta mucho”.

A partir de ahí todo fue rodado: “En 2017 aprobé el examen de acceso a las Fuerzas Armadas y según acabé esa temporada me incorporé al Centro de Formación de Cáceres. Pasé allí nueve meses dando caña, recién llegado de un Mundial absoluto. Fue un cambio drástico en la vida, una experiencia muy bonita. Hice amigos y lo pasé muy bien. En 2018 me incorporé a esta unidad, en la plana del regimiento. Somos la oficina de los batallones”.

A diferencia de muchos de sus compañeros, que eligieron el Cuerpo de Policía, Arévalo tuvo clara su vocación: “Siempre me gustaron mucho las Fuerzas Armadas, desde pequeño. Si no hubiera sido deportista habría seguido este mismo camino. Además, Saúl siempre nos insistía en que no nos dedicásemos solo a entrenar, que nos preparásemos para un trabajo de futuro. Quedarme fuera de Río fue algo muy negativo, lo pasé muy mal, pero me ayudó a llegar a donde estoy ahora. Fue una revitalización”.

Los resultados no tardaron en llegar: “Cuando entré aquí quedé subcampeón de la Copa del Mundo. Ahí fue cuando me di cuenta de que podía estar en el alto nivel. Comencé a trabajar con Miguel García, enfocado todo hacia Tokio. Me planteé ir poco a poco, asomando la proa como decimos en piragüismo, y luchar por estar ahí. Hasta que por fin di el paso de meterme en el K-4 500”.

Y lo hizo sintiéndose como en casa: “Llegué a Trasona siendo junior y tengo mi vida ligada a Asturias. Soy medio asturiano porque mi abuela era de Avilés”. Su puesto de trabajo en Cabo Noval cerró el círculo: “Puedo compaginar las dos cosas porque aquí me dan todas las facilidades. Si un día el entrenamiento es de caña me dan más tiempo. En el cuartel tengo un gimnasio muy bueno para hacer pesas y un campo de maniobras para correr. El Ejército se ha portado conmigo de una forma excepcional, siempre han puesto a mi disposición todo lo que he necesitado”.

Lo ha agradecido sobre todo durante el último año: “Los Juegos son el mayor evento que existe y es muy importante llegar al cien por ciento. Para mí ha sido un año excepcional, he encontrado un momento de forma tremendo y se ha visto reflejado en los test individuales y de los barcos de equipo”. La plata en Tokio fue la guinda agridulce: “En un primer momento fastidia perder el oro porque los alemanes nos pasaron faltando 50 metros. Pero poco después levantas la cabeza y te dices: acabo de quedar subcampeón olímpico”.

Con todo lo que trae consigo: “Lo más emocionante, más que la medalla o subir al podio con mis compañeros, ha sido el cariño de la gente. Me emocionó el recibimiento de los clubes asturianos, el que me hicieron en mi pueblo, Betanzos, y el de aquí. Me fueron a buscar a la puerta del cuartel y cuando los vi a todos en el patio, los 500 compañeros que estaban en ese momento, me temblaban las piernas. Es la mejor recompensa al esfuerzo de todos estos años”.

En realidad, para Arévalo estar en Tokio ya fue un triunfo: “Yo era el único debutante del K-4 en unos Juegos y Saúl ya me había advertido de que era impresionante. Es un ambiente totalmente diferente, con los mejores deportistas del mundo en la villa olímpica. Estar allí ya te va metiendo en competición. Los nervios se transforman en ganas de competir. Todas las sensaciones fueron buenas”. Ni siquiera lamentó su quinto puesto en K-1: “Llegamos centrados en el K-4, que para mí es la prueba reina del piragüismo. En K-1 competí con especialistas, que lo prepararon durante cinco años. Quedé contento porque lo di todo, no tenía más, y quedé a 0,183 del bronce”.

Ahora le toca descansar de la piragua, aunque “alguna mañana me subo un poco”, pasar su jornada laboral en el cuartel y cumplir la promesa de hacer el Camino de Santiago desde Sarria (Lugo) con su novia. Pero con un objetivo claro en el horizonte, París 2024, donde espera volver a estar con el K-4 para buscar el título olímpico: “Hay cosas que se pueden mejorar y apretando desde ya podemos pelear por el oro”. Y siempre con el respaldo de su trabajo: “Me da una seguridad tremenda, el mejor apoyo que tengo. Sé que si me pasa algo en el deporte siempre voy a tener esto, una familia que tira por mí. Lo deportivo y lo militar van de la mano: el esfuerzo, dedicación, trabajo y compañerismo”.