“Para el público general las apuestas son las que dan algo de emoción a estos concursos. Si no las hubiese, igual ni venía”, reconoció ayer Joaquín González, asiduo de la cita hípica en Gijón. Él, como otros cientos que se presentaron en el Club para ver las competiciones, quiso probar suerte y apostar unos euros. “Si no lo hiciese, se me terminaría haciendo repetitivo ver todo el día las pruebas”, confesó. Además, ayer más que nunca era un buen día para apostar, porque tras cinco días sin acertante la combinación triple gemela, en la que se debe acertar a los dos mejores caballos de cada una de las últimas tres series, tenía un bote total a repartir de 6459.60 euros. “Es difícil que toque, porque al mínimo fallo ya se te escapa, pero bueno, juego con mis amigos y me divierto, que es lo importante”, concluyó González.

Miguel y Andrea Montes también trataron de llevarse el bote. “Ya la hemos ganado una vez, un año en Las Mestas, nos debimos llevar seiscientos euros”, recordó ella, que añadió que esta vez no habían invertido una gran cantidad, pero que “les hacía ilusión tener algo ahí por si acaso”. Él, por otra parte, cree que en esto de las apuestas en el mundo de los saltos a caballo, lo que más importa es la suerte. “Yo diría que influye más de la mitad, pero también es importante tener algún conocimiento sobre el jinete, el caballo, la prueba..., influye menos, pero es algo a tener en cuenta también”, cerró.

No solo aficionados intentaron descifrar la combinación decisiva. Veteranos jinetes, como por ejemplo, Juan Riva, que obviamente no competía en dicha prueba, pusieron interés en ello. “Creo que las apuestas son claves en la competición hípica en Asturias, la pena es que solo se haga en estas y no en la nacional”, se sinceró Riva, que asegura que “es una fuente de ingresos para la organización bastante importante y crea un gran ambiente en las gradas, es una motivación extra para el aficionado”.

Fueron 180 los boletos que llegaron a la última serie con opciones de ganar el dinero. La victoria de Andersson y el buen hacer de Gerardo Menéndez hicieron afortunados a cinco de ellos, que dieron con esta combinación gemela y las dos anteriores. 1.251 euros para cada uno. El que no arriesga, no gana.