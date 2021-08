Una caída frena a Dani Navarro, escapado en el final de la etapa

Bardet apostó fuerte y obtuvo un buen premio. Se metió en la fuga del día, coronó en cabeza los tres puertos del día, se enfundó el maillot de la montaña y al final dio una lección subiendo en solitario hasta la inédita cima del Pico Villuercas.

El ciclista de Brioude, de 30 años, apareció en el momento idóneo a 6 km de meta para atacar y largarse directo a abrazar la gloria por primera vez en la Vuelta. Sacó 44 segundos a sus inmediatos perseguidores de la fuga, el español Jesús Herrada (Cofidis) y el australiano Jay Vine (Alpecin Fenix). Los hombres de la general firmaron tablas de inicio. Solo se movió Miguel Ángel López para arañar 4 segundos a los Roglic, Enric Mas, Haig y Bernal, en meta a 10.25 del ganador. Defendió con honor el maillot rojo el noruego Odd Christian Eiking. Solo perdió el nórdico 20 segundos sobre los grandes y pudo seguir como patrón con 54 segundos sobre el francés Guillaume Martin, 1.36 minutos respecto a Roglic, 2.11 con Enric Mas y López a 3.04.

Con el objetivo de luchar por el maillot de la montaña, Bardet coronó al frente la primera de las tres dificultades del recorrido, el Puerto de Berzocana (3a,7,7 km al 5,2%). El francés, empeñado en demostrar que aún le queda mucho ciclismo en sus piernas, también dirigió el ascenso al duro puerto del Collado de Ballesteros (1a, 2,8 km al 14% con pendientes del 20, una de las vertientes del Pico Villuercas). De nuevo irrumpió primero en la cima. Ya le había arrebatado al italiano Damiano Caruso el jersey de puntos azules de la montaña.

Acabado el descenso quedó claro que la etapa se iba a decidir delante. El francés Prodhomme y el veterano Dani Navarro, de 38 años, rompieron la fuga en la transición hacia Guadalupe, en un terreno rompepiernas donde Bardet prefirió esconderse en el grupo perseguidor.

Una caída de Dani Navarro permitió al francés Nicolas Prodhomme salir en fuga e iniciar en solitario el ascenso al Pico Villuercas, pero el galo fue cazado a 6 km de la cúspide. Allí estaba Bardet, viejo zorro con alguna cuenta pendiente que decidió saldar en la Vuelta.

Dani Navarro, protagonista de la escapada de la jornada, se mostró “disgustado” en la línea de meta por haber perdido una buena oportunidad de ganar al sufrir una caída producto de una avería en los frenos. “Me encontraba bien, me veía con fuerzas para intentar ganar, pero no me respondieron los frenos y choqué contra un rival. Estoy muy disgustado porque días así hay muy pocos”, dijo Navarro.

El corredor del Burgos BH, de 38 años, se sintió muy afectado ante la oportunidad perdida, ya que en el momento de la avería marchaba escapado. “La verdad es que en la fuga iban grandes corredores, pero les sacaba un minuto. El fallo mecánico me hundió y perdí cualquier opción de victoria”, aseguró.