No es Segunda B, pero lo parece: así afrontan los 5 asturianos su debut en Segunda RFEF

“Los presupuestos y el fútbol van de la mano, y el Avilés tiene uno de los más altos de la categoría”, dice José Luis Rodríguez, el entrenador del Llanera, con una de las plantillas más modestas. Samuel Baños, al frente del Langreo opina lo mismo: “El Avilés tiene poder”. Pablo Busto, del Ceares, se suma a esa teoría: “Se reforzó mucho y con jugadores de calidad, de superior categoría”. Manel, al frente del Marino, ya ha podido comprobarlo en la Copa Federación: “El Avilés tiene muy buen equipo, en proceso de formación, con grandes individualidades”.

Chiqui de Paz, no se da por aludido: “Lo único que me preocupa es mejorar cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, corrigiendo cosas que tenemos que hacer. No tengo más expectativa que completar una buena semana de trabajo para afrontar con garantías el primer partido de Liga, que ya hay ganas”. El técnico del Avilés tampoco quiere hablar de favoritos: “Eso queda para la afición y la prensa. Ahora solo tenemos bien preparado el partido con el Marino y vamos acumulando información sobre los demás”.

Algo parecido les ocurre a sus colegas, aunque algunos sí ven equipos por encima de la media del grupo. Busto y Rodríguez coinciden con el Pontevedra, Compostela y Salamanca UDS, mientras que Manel y Baños añaden el Bergantiños, que según el técnico azulgrana “fichó jugadores a los que nosotros no pudimos llegar”. También hay consenso sobre la gran potencialidad de los equipos madrileños, pero sin individualizar. Pablo Busto tiene algún dato más sobre el Leganés B, contra el que debutará el domingo (12 horas) el Ceares en La Cruz.

“Tiene gente muy joven, algunos que vienen de hacer la pretemporada con el primer equipo y llegarán con un nivel de entrenamientos superior”, dice Busto, mientras que José Luis Rodríguez recopila información del primer rival del Llanera, el Navalcarnero: “Era un equipo consolidado en Segunda B, que el año pasado eliminó a Las Palmas de la Copa”. Rodríguez asegura que las señas de identidad de su equipo no van a cambiar en la nueva categoría: “Nos gusta el fútbol de ataque”.

Pablo Busto también dobla la apuesta: “Quizá sea un poco inconsciente, pero mi estilo se basa en intentar jugar al fútbol y no voy a cambiar lo que hasta ahora me salió bien”. Conserva, además, la base de la plantilla de la pasada temporada y los fichajes van en la misma línea: “Es gente joven que viene de Tercera Divsión. Quizá pecamos de falta de experiencia en la categoría porque solo Merodi, Iván Elena y Orviz jugaron en Segunda B”.

A falta de grandes fichajes, esa es la gran baza del Marino, la experiencia, como reconoce Manel: “Estoy contento con la plantilla porque pudimos mantener a la mayoría del bloque de la pasada temporada que lo hizo tan bien”. Samuel refrenda esa opinión y echa flores a su colega: “Manel fue el que los resucitó”. Espera que el Langreo también esté al nivel que le permitió aferrarse a la Segunda RFEF, con un factor clave: “Tenemos que hacernos fuertes en Ganzábal”. José Luis Rodríguez, en cambio, desmitifica el Pepe Quimarán: “La temporada pasada hicimos más puntos fuera que en casa”. Y Busto más allá con La Cruz: “Para hacer nuestro fútbol necesitamos terrenos de juego grandes”.