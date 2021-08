Carlota Torrontegui, flamante fichaje del Santa Olaya

Después de debutar este año como internacional absoluta, la nadadora reconoció a La Opinión de Málaga, diario del mismo grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA, el gran paso dado en su carrera. “Esto solo hace que tenga más ganas de seguir entrenando y luchar para intentar estar aquí muchas más veces. Siempre he dicho que el objetivo de mi vida era ser internacional, poder ir a un Campeonato de Europa. Lo veía super lejos y me parecía imposible que llegase. Pero ahora que he visto lo bien que se pasa estando aquí y la gente que he conocido me dan ganas de seguir luchando gasta que el cuerpo decida”. Ahora buscará en Gijón seguir creciendo y batiendo marcas.