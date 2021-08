Sitios clave para ver la etapa de los Lagos de la Vuelta a España: lo que recomiendan los aficionados

La etapa de la Vuelta a España que saldrá mañana de Unquera para llegar a los Lagos de Covadonga es una de las míticas del ciclismo español, y por eso son muchos los aficionados que no renuncian a ver en directo el paso del pelotón. Este año, además, la etapa incluye un recorrido nada habitual, con un paso inédito por la Collada Llomena. Y es precisamente ese paso el que los más conocedores de las rutas ciclistas asturianas, recomiendan como un lugar clave para disfrutar de la prueba deportiva que mañana se vivirá en el Principado.

Relacionadas La Vuelta llega a los Lagos con demasiada calma chicha

Juanjo Álvarez, gran aficionado al ciclismo y seguidor desde hace décadas de las grandes carreras europeas, y el exciclista Julio Coello, coinciden en recomendar la Collada Llomena como "el mejor sitio" para ver mañana, a pie de carretera, el paso de los corredores.

Los expertos sostienen que la Collada Llomena es una de las subidas más duras y más bonitas de Asturias; en pleno Parque Natural de Ponga, a orillas del río Sella y en mitad del desfiladero de los Beyos, comienza el puerto, una subida con una dureza extraordinaria, a la que se tendrán que enfrentar los ciclistas en dos ocasiones antes de llegar a los Lagos.

Precisamente esos dos pasos son un aliciente más para motivar a los aficionados.

La ascensión a La Collada Llomena consta de 7,6 km con un desnivel de 709 metros hasta alcanzar la altitud máxima de 1.003 metros. Su recorrido cuenta con una pendiente media de 9,3% y las rampas mas duras llegan al 14% de desnivel.

Dice Juanjo Álvarez que si tuviera que recomendar un punto para ver mañana la Vuelta en su primera etapa en Asturias, hay que elegir sin duda "ver el paso por la Collada Llomena, porque es una de las pocas ocasiones que hay en la Vuelta y más en Asturias de ver pasar a los ciclistas dos veces por el mismo sitio, y más concretamente en un alto, que puede ser determinante para encarar la subida a los lagos". Además, situarse en ese punto de la carrera puede dar oportunidad de ver el final de etapa por televisión en cualquier establecimiento de Cangas o de otras localidades cercanas.

Ya metidos en el final de etapa, Juanjo Álvarez considera que si lo que se quiere ver es el esfuerzo de la subida a los Lagos, entonces "hay que optar por ir a la cuesta de La Huesera, porque además es un punto clave en la competición". Es la Huesera una de las rampas fatídicas del ciclismo en España: una tendida pendiente de mas de un kilómetro, con un 12% de desnivel, en pleno esfuerzo brutal de la subida final a los Lagos de Covadonga.

El exciclista Julio Coello coincide con Juanjo Álvarez en su recomendación de aprovechar este año el paso inédito por La Collada Llomena. Y si no, su indicación como experto -no se pierde prueba en Asturias y fuera, siempre que tiene oportunidad- es ver al pelotón circulando por "Cangas de Onís, que tiene siempre muy buen ambiente, y es algo que siempre anima". Si lo que se busca es algo más mítico, Coello tiene claro que no hay que perder la oportunidad de asistir a la llegada a meta en Los Lagos.