Los asturianos de la Vuelta a España, motivados

El veterano gijonés Dani Navarro y el debutante Pelayo Sánchez, natural de Ribera de Arriba, están ilusionados y quieren dejarse ver en su tierra. Los asturianos, ambos del equipo Burgos BH, comparten habitación durante la ronda española, lo que agradece el de Tellego: “Así aprendo mucho cada día con los consejos que me da Dani. Esto no tiene precio y le estaré siempre agradecido”.

Dani Navarro, a sus 38 años, tiene claro que “llegar a Asturias motiva y seguro que sentiré el apoyo de la afición en un terreno muy duro. Tengo que aprovechar la oportunidad en la última semana para ver si puedo luchar por la victoria con una fuga camino de los Lagos o del Gamoniteiru. Fue una pena la caída que sufrí cuando iba en la escapada camino del alto de Villuercas, porque con el minuto de ventaja que llevábamos estoy convencido de que iba a optar al triunfo de etapa”.

Navarro mantiene ilusiones ante la etapa de hoy en los Lagos y la de mañana en el Gamoniteiru porque “ahora me veo bien de forma aunque todos estamos cansados al estar en la tercera semana. Que llueva, como se dice, no me preocupa porque conozco bien el terreno. Lo principal es que me siento motivado para luchar por el triunfo de etapa. A ver si tengo suerte de coger la escapada y doy una alegría a la afición”.

Mientras, el debutante Pelayo Sánchez, a sus 21 años, reconoce que “se nota la diferencia entre correr en aficionados y en profesionales. Y, luego, en la Vuelta a España se incrementa un escalón más de dificultad. Estoy contento de cómo voy, aunque siempre piensas que igual no tienes tantas fuerzas como piensas. Dani me anima, me dice que esto es normal el primer año, así que habrá que intentar hacer algo en Asturias”.

Al ciclista de Tellego no se le olvida la escapada en la que estuvo camino de Albacete. “Me vi metido en esa escapada con viento y pensaba: ‘¿Qué hago aquí pesando solo 60 kilos cuando lo mío es la montaña?’. Pero estoy contento de haber entrado en aquella fuga. Siempre se aprende de estas experiencias”.

Y como en una vuelta de tres semanas siempre tiene momentos malos, Pelayo explica que “el peor día fue después de la fuga de Dani Navarro. Camino a El Barraco se salió a mil y fui de los primeros que se cortó en el pelotón. Tenía dolores y problemas en la espalda y me tocó sufrir mucho para llegar en el último grupo, pero esto también es aprender el oficio de ciclista profesional”.

Así que ahora que llega a Asturias y a su terreno, señala: “Me hace mucha ilusión rodar ante mi afición y espero que me salga bien. Si puedo intentaré coger una escapada, aunque el terreno es muy duro y no sé cómo estoy de fuerzas. Pero habrá que intentarlo en estas dos etapas que cuando empezó la Vuelta las tenía marcadas para intentar hacer algo bueno. Veremos a ver cómo resulta. Por intentarlo no va a quedar”, destacó.