La clase, en la sangre

El apellido Avendaño vuelve a sonar con fuerza en el tenis español. Miguel Avendaño –hijo del histórico tenista asturiano Juan Avendaño– debutó ayer a los 16 años en el circuito internacional (Tenis World Tour) disputando la primera ronda de la Ontier Cup en el Real Club de Tenis de Oviedo. El asturiano cayó por 6-2 y 7-5 frente al ruso Chepelev, mucho más experimentado en este tipo de torneos. Pese a la derrota, el joven Avendaño dejó una gran imagen, sobre todo en un segundo set donde hizo sudar a su rival de 23 años y estuvo cerca de forzar el “tie-break”.

Su padre Juan siguió el partido muy de cerca, animando continuamente a su hijo y dándole indicaciones. “Ha sido un buen debut, ha tenido un par de oportunidades de darle la vuelta al partido en el segundo set”, dice orgulloso el extenista, que transmitió a su hijo su pasión por el tenis. Sin embargo, el padre también sabe mantener la distancia: “Yo le ayudo desde mi experiencia en todo lo que puedo, pero él tiene su entrenador y viaja con un grupo de jugadores para disputar los torneos. Intento apoyarle, pero no atosigarle, y que construya su propia carrera”.

Miguel cogió su primera raqueta a los tres años, aunque no empezó a competir seriamente hasta los diez. De su padre destaca sus firmes valores: “Es algo que me dice todo el mundo sobre él y que sé de sobra. Me ha enseñado a jugar y todo sobre este deporte”. En cuanto a su faceta tenística, dice que es “muy respetuoso, pero a la vez “competitivo y “enormemente ganador”.

La Ontier Cup es un torneo donde participan jóvenes de nivel, pero Avendaño no se achicó en toda una pista central y es ambicioso: “Fue una pena el primer set, porque me costó entrar en el partido, pero para ser mi debut no me puedo quejar. Me quedo con la espinita de no haber forzado un tercer set”. Avendaño hijo no se marca metas a largo plazo y se concentra en seguir participando en este tipo de torneos. “Quiero jugar en el mayor número posible de torneos ITF para menores de 18 años y lograr el mejor ranking posible este año y el que viene. Luego ya se verá”, apunta.

Por lo pronto, todo un ex capitán nacional en la Copa Davis –aunque sea su padre– no duda de sus condiciones: “En la pista sabe colocarse y tiene una gran movilidad. Debe mejorar en la preparación física y acabar de desarrollarse, pero es un gran comienzo” . El padre no rehuye la comparación consigo mismo y ve a su hijo con posibilidades de hacerse un hueco en el mundillo. “Es mucho más completo de lo que era yo, pero aún es joven, tiene que trabajar mucho”, concluye Juan Avendaño.

