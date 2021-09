Kostecka: “Llevo mucho tiempo sin jugar, estoy deseando empezar”

Un año y cuatro meses sin jugar es demasiado tiempo. Así lo cree Andrew Kostecka, el nuevo escolta del Unicaja Banco Oviedo, que se muere de ganas por comenzar a ejercitare en grupo. El estadounidense llegó ayer a Asturias y pasó el reconocimiento médico, y hoy se unirá a los entrenamientos de la plantilla en el polideportivo de Pumarín. “Estoy deseando empezar a entrenar, conocer a mis compañeros y ayudarles en esta temporada”, señaló el jugador de Maryland ayer en un receso de las pruebas médicas.

La espera se le ha hecho larga a Kostecka, con profundas raíces baloncestísticas en su familia: su padre jugó, y su abuelo está en el Salón de la Fama de la prestigiosa universidad de Georgetown. Tras terminar su etapa universitaria en marzo de 2020 en Loyola Maryland, donde coincidió con Santi Aldama, se frustró su fichaje por el Hapoel Afula de Israel. El propio jugador explica que “iba a conseguir la nacionalidad israelí, pero en el último momento el Gobierno pensó que se estaba la cosa complicando con el covid y me la denegaron. Llegados a ese punto, el equipo dijo que necesitaba otro jugador”. La situación sanitaria global era complicada, y el margen una vez desperdiciada esa oportunidad, escaso. “Así que en mi primer año fuera de la universidad no fui capaz de jugar ni un solo partido”, admite el nuevo jugador del OCB, aunque con una sonrisa.

Kostecka intentó convertir la crisis en una oportunidad y se concentró en entrenar: “Lo tuve que hacer por mi cuenta, traté de coger fuerza y mejorar mi juego, creo que seguí los pasos adecuados para tener un buen año”.

Pieza que encaje

Finalmente, apareció el Unicaja Banco Oviedo, muy acostumbrado a las apuestas de cierto riesgo por culpa de su delgado presupuesto. “Estoy realmente agradecido de que este equipo me haya dado la oportunidad de jugar, espero ser una buena pieza que encaje bien y ayudarle a conseguir cotas altas. Confío en ayudar a mis chicos y ojalá tengamos un buen año”, apunta el escolta. Sus números durante su etapa en Loyola Maryland Greyhounds (el apodo de los equipos de la universidad, galgos en inglés) son buenos, luciendo como un jugador activo y anotador.

Firmado su contrato con el equipo asturiano, el siguiente paso de Andrew Kostecka fue intentar enterarse un poco de qué va su nueva aventura. Para ello le enviaron un par de vídeos con partidos del equipo, que no sirvieron para despejar las incógnitas del baloncestista. “Hasta que no estás inmerso en ello no sabes muy bien de qué va, así que estoy deseando tener mi primer entrenamiento mañana (por hoy). Estoy ansioso por aprender”, cuenta el jugador, que no quiere fijarse metas concretas a largo plazo: “No me gusta fijarme objetivos de mano, soy más de ir día a día. Así que mi primer objetivo es entrenar mañana duro, conocer a los compañeros, aprender las jugadas y fijar otro objetivo para el día siguiente, quizás entrenar mejor y meter más tiros”.

Aun con la distancia oceánica por el medio, Kostecka ha podido conversar telefónicamente con el entrenador del conjunto ovetense, Natxo Lezkano, que le puso al corriente de sus planteamientos generales para el equipo y le explicó qué rol quiere que desempeñe el estadounidense. “Me ha pedido que juegue duro y me ha hecho mucho énfasis en la defensa, que es una cosa en la que he tratado de concentrarme. Haré lo posible para evitar que el otro equipo anote, y, además, la defensa siempre lleva al ataque: si paramos al rival podremos correr para anotar”, explica el jugador.

Aldama, “muy bueno”

Kostecka conoció en su último año en Loyola Maryland al por entonces “freshman” (jugador de primer año) Santi Aldama, ahora en la NBA, al que elogia con aprecio sincero: “Él era un novato y yo senior, me gusta decir que le enseñé un par de cosas (se ríe). En serio, es muy buen jugador y fuimos muy afortunados de tenerlo en el equipo. Además, es una gran persona, espero que tenga un gran año con Memphis. De hecho, estoy seguro de que tendrá un gran año con Memphis”.