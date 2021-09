El “padre” asturiano del líder

Rossignon no oculta su satisfacción por “poder llegar a Asturias, donde tengo gran parte de mi familia, y poder estar con ellos, ya que van a venir a visitarme al hotel de Gijón. Mi madre es de Cecos y todos los veranos, durante 25 años, pasaba un mes allí. El español es mi lengua materna, aunque también hablo el francés, el flamenco y el inglés, pero las raíces asturianas son las que más tiran”, admite el director belga, que guarda muy buenos recuerdos de su infancia en esa localidad.

“Mi tía tenía una tienda en Cecos, iba al río con los amigos a jugar. Buena comida, buen vino, chorizo..., todos son buenos recuerdos. Mis primos se fueron del pueblo para trabajar y ahora viven en Gijón y en Oviedo, pero en Cecos todavía tenemos la casa de la familia, explica.

Su madre y su padre se conocieron en Madrid y después de casarse fijaron su residencia en Bélgica. Rossignon fue un buen corredor amateur, aunque no pasó al campo profesional y cuando finalizó su etapa como ciclista montó un equipo que poco a poco fue creciendo hasta llegar a la élite. La escuadra belga entró en el pelotón profesional en el año 2009 bajo el nombre de Willems Verandas y ahora el de Intermarché-Wanty-Gobert Matériau, que fue el último equipo en incorporarse al pelotón WorldTour y es uno de los conjuntos debutantes de esta edición de la Vuelta.

Rossignon destaca que llevar el maillot de líder a estas alturas de la Vuelta “es una gran sorpresa y una recompensa al gran trabajo que está realizando el equipo. Será muy difícil mantenerlo, pero lo vamos a intentar”.

De igual opinión es el corredor, Eiking. “Voy a intentarlo, pero la etapa de Lagos es demasiado dura para mí. No sé si es un reto, creo que lo podría conseguir, pero no es un objetivo que me preocupe demasiado. Con lo conseguido ya estoy contento, así que si logro mantener la roja sería un extra de motivación enorme”, comentó el corredor en meta.

El noruego tiene claro que los favoritos a la victoria final darán la cara en los Lagos de Covadonga, pero no renuncia a nada. “Estoy cómodo con la roja, y no la dejaré ir tan fácil, tengo claro que lo daré todo, pero también que voy a necesitar tener un gran día para retenerla”, destacó.