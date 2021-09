“Siempre tuve claro que vendría al Santa Olaya, me han apoyado muchísimo”

Tras proclamarse campeona de España absoluta en 200 mariposa y llegar a las semifinales del Europeo de la categoría, celebrado recientemente en Budapest, a la nadadora astur-malagueña (aunque nacida en el sur es de ascendencia norteña) Carlota Torrontegui Gutiérrez (Málaga, 2003) se le presenta un nuevo reto. La hija del que fuera fisio del Málaga y multitud de ciclistas españoles de nivel, Marcelino Torrontegui, acaba de fichar por el Club Natación Santa Olaya en lo que supone un paso más en su prometedora carrera deportiva. Un hito que afronta con mucha ilusión tras mudarse, hace una semana, con su familia a la casa familiar de Candás.

–Enhorabuena por su fichaje.

–¡Muchas gracias! Tenía muchísimas ganas de un cambio de aires y siempre le tuve muchísimo cariño a este club porque siempre me han apoyado muchísimo y me han querido un montón, pese a no estar con ellos. Tenía muchas ganas de ir.

–¿Por qué el Santa Olaya?

–Siempre ha sido un club que me ha acogido cuando iba a Asturias en Navidades, verano o Semana Santa. Entrenaba allí y me trataron siempre genial. Me gusta el ambiente, las instalaciones, los entrenadores. Además, siempre que competía allí en campeonatos de España con mi anterior club me sentía superarropada.

–¿Cómo se dio el fichaje?

–Siempre lo habíamos hablado. Cuando entrenaba allí me decía: “¿Cuándo nadaré aquí?”. Siempre tuve claro que en algún momento de mi vida iba a irme al Santa Olaya. Pero todo dependía de que viviera en Asturias. Ahora que mi familia se ha mudado opté por empezar de cero y qué mejor que aquí. Hace un año ya habíamos pensado en mudarnos, pero no se dio hasta ahora. Teníamos ganas de un cambio de aires, de vivir en el norte cerca de la familia. Yo tuve la posibilidad de quedarme en Málaga, pero no me hacía especial ilusión, así que aproveché también para cambiar. El estar rodeada de la familia y estar en un club nuevo, que te aporta motivación, y sentirme tan arropada, hará que a la hora de competir las cosas vayan mucho mejor.

–¿Qué puede aportar al club?

–Vengo de ser campeona de España absoluta y de competir en el Campeonato de Europa. Creo que he dado un gran salto como nadadora y ya creo que formo parte de la élite. Además de buenos resultados deportivos, puedo aportar ganas y motivación. Siempre intento ser buena compañera, creando buen ambiente. Creo que esa buena energía puede beneficiar a todos mis compañeros.

–¿Y el Santa Olaya a usted?

–Sobre todo, la manera en la que arropan al nadador. Los entrenadores te escuchan mucho. Llegas a la piscina y todo el mundo se preocupa por ti, te preguntan cómo estás y cómo te sientes. Ese apoyo psicológico y moral es fundamental. A nivel físico también preparan muy bien a los nadadores a nivel nacional. Todo eso me puede ayudar a mantener mi nivel o incluso mejorarlo.

–¿Qué objetivos se marca?

–Ahora mismo estoy en un punto en el que no quiero mirar más allá del día a día. El año pasado comencé la temporada sin ningún objetivo concreto, simplemente dándolo todo entrenando y abierta a lo que viniera. Y, sin quererlo, quedé campeona de España absoluta y fui al Campeonato de Europa absoluto, que nunca me lo hubiera esperado. Quiero marcarme la filosofía del año pasado: ir día a día, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y que el tiempo diga hasta dónde llego.

–¿Fue difícil salir de Málaga?

–Sí, fue una decisión muy complicada, lo pasé muy mal porque no tenía claro lo que quería. Pero sé que tengo mi casa en Málaga y voy a seguir ligada a Málaga, mis amigos de allí nunca los voy a perder.

–¿Qué le dijo su padre cuando surgió esta oportunidad?

–Le pareció buenísima idea. Conoce a mucha gente del club y, además de los trabajadores, siempre le encantaron las instalaciones y el hecho de que esté en Gijón. Opina que un cambio siempre puede venir bien.

–Su familia estuvo muy ligada siempre al deporte y usted lo heredó.

–Sí, con tres 3 años ya estaba en la piscina. Durante toda mi vida he hecho muchos deportes: atletismo, natación sincronizada, judo, piragüismo... Hice de todo, pero con 11 añitos me decidí por la natación, y fue un acierto pleno.

–¿Cómo compagina el deporte de élite y los estudios?

–En Bachillerato y la ESO siempre lo compaginé perfectamente. Me costó, lo pasé mal, pero siempre saqué buenas notas. Ahora voy a empezar Derecho en la Universidad de Oviedo y me asusta un poco porque es totalmente nuevo. No sé cómo lo llevaré, pero confío en mí porque siempre me arreglo para sacarlo todo.

–¿Alguna vez se imaginó llegar a ser campeona de España absoluta?

–Desde pequeña siempre tuve calidad, pero no empecé a destacar realmente hasta hace tres o cuatro años. Antes no sabía lo que era ganar. Creo que he progresado y he llegado hasta donde he llegado por el trabajo. Desde que tenía 12 añitos me tiraba a nadar a las 6 de la mañana, antes de ir al colegio. No me rendí nunca, aunque me ganasen, y creo que eso fue lo más importante.

–Este verano hubo Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo vivió? ¿Se plantea algún día estar allí?

–Es el sueño de mi familia, y realmente siempre ha sido el mío. No descarto para nada que algún día pueda llegar ahí, pero no lo quiero pensar demasiado. Es un objetivo que, como te lo metas demasiado en la cabeza, te acabas agobiando. Conozco a gente que le pasó eso y al final no llegaron. Lo que tengo claro es que voy a luchar por ello.