Fútbol: Las razones de Omar Álvarez para adelantar su regreso al Marino: "La plantilla es una familia"

“Luis Gallego ya me llamó en junio, pero entonces todavía buscaba algo por fuera”, explica Omar, que ayer ya realizó el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Fue su primera sesión en grupo desde el 22 de mayo, cuando consumó el ascenso a la Segunda RFEF con su último equpo, el Ibiza Islas Pitiusas. “Durante el verano trabajé con un entrenador personal. Creí que iba a estar peor físicamente, pero me encontré bastante bien”.

Con un día le ha bastado para comprobar que pocas han cambiado en el club luanquín: “La plantilla que tiene el Marino es una familia, como en mi anterior etapa. Por eso cuando se están jugando cosas importantes responde. Ya se vio la temporada pasada, cuando parecía que estaba todo perdido. Se juntaron, hicieron grupo y salvaron la categoría. Ahora tenemos que seguir en esa dinámica, partido a partido”. De aquella plantilla solo continúa Guaya, “pero también estaba Boris, que ahora es segundo entrenador, el preparador físico, Pablo, y el fisio, Diego”.

También se reencontrará con Dailos, el defensa canario con el que coincidió en Ibiza. “Le interesaba venir a Luanco por motivos familiares, se lo comenté a Manel, y han acertado con su fichaje porque es un defensa incluso de superior categoría, que además puede jugar de central o de lateral”. Lo que lamenta es no coincidir con Álex Arias, al que no aspira a sustituir: “Álex es uno de mis mejores amigos y un jugador de Primera RFEF e incluso, como demostró en su momento, de Segunda División. Es un futbolista determinante y no se puede decir que yo voy a cubrir su hueco”.

Omar Álvarez no sabe si Manel precipitará su debut en el partido del domingo frente al Avilés en el Suárez Puerta, un campo que se le negó como local pese a nacer y criarse al lado. “Es una circunstacia curiosa, pero nunca tuve la oportunidad de jugar en el Avilés”, señala Álvarez, que está al tanto de la nueva etapa del club de su ciudad: “Parece que el equipo vuelve a ser lo que era. Tienen poderío económico y la afición se está sumando al proyecto”. Asegura que será “un partido especial”, en un campo “en el que presta jugar”, pero siempre con el objetivo de que el Marino empiece a sumar: “Nuestro objetivo tiene que ser la salvación”. De momento, en su primer contacto con el Marino se encontró con una agradable sorpresa: “El cambio en Balbín era necesario porque en mi otra etapa peregrinábamos de un campo a otro”.