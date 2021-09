La pasión regresa a los Lagos en La Vuelta: los aficionados dejan atrás la pandemia y se vuelcan animando a los corredores

A partir del mediodía la niebla y la lluvia se hacían presentes en las montañas que rodean a Los Lagos, pero los aficionados que tenían ganas de ver ciclismo en directo no se amedrentaron y unos caminando y otros muchos en bicicleta se dieron cita en la mítica subida. Es el caso de José Antonio Panadero Cuesta, que junto a su mujer, Nieves Lucerón Muñoz y sus dos hijos Leo y Noa Panadero Lucerón, esperaban el paso de los ciclistas a pie de carreta protegiéndose con los paraguas. “Somos de La Mancha, los vimos pasar allí por Belmonte, yo soy muy aficionado al ciclismo y hemos aprovechado las vacaciones para venir a Cangas y que coincidiera con la subida a Los Lagos y nada, hoy estamos aquí viendo Lagos y mañana vendré a subirlo con la bici”. Nos cuenta Antonio, que añade que es la primera vez que están en Los Lagos, “les estaba contando a mi familia que desde niño veía está etapa por la tele y para mí que vengo desde Ciudad Real me hace una gran ilusión, pienso que si me hubieran traído mis padres de pequeño me habría vuelto loco”, finaliza.

A orillas del Lago Enol, Manuel Pérez Gómez escancia un culete de sidra para su padre, Manuel Pérez Méndez. Son de Lugo y les acompaña Alberto López García, un asturiano de Llanera que también subió en bicicleta. El mayor de los Pérez nos cuenta que; “aunque soy de cerca, no lo conocía en los 79 años que voy a hacer. Somos muy aficionados, siempre vamos al Angliru”. Comentan que se echa de menos un líder español con aspiraciones de ganar la carrera. “Vemos a Roglic como gran favorito,” aseguran

Haciéndose una foto con el Lago Enol como fondo, encontramos a Gari Ugarte, Telmo Ugarte e Imanol Ugarte, tres guipuzcoanos que “después de un año sin ver nada decidimos venir a pasar el día y aunque el tiempo no acompaña mucho, es igual, la afición es la afición”. Hicieron la subida en bici desde Cangas de Onís. “Subimos desde Cangas, mi sobrino iba delante y detrás mi hijo y yo. Lo disfrutamos, es una gozada. Y ahora a esperar que vengan los ciclistas y a disfrutar de ellos”, comenta Telmo.

Eitor Lucierte, Luis Miguel Álvarez, Daniel Alcaraz, José Cagigas e Itziar Álvarez, son cántabros y han venido a tope, con ganas de ciclismo. Han llegado con las promesas del Club Ciclista Torrelavega “para que vayan aprendiendo. La carrera la vemos con ganas, con expectativas”, nos dicen. Jóvenes y mayores coinciden en que la subida que acaban de hacer es “muy dura, sobre todo La Huesera, pero lo subimos todo de un tirón”, señalan.