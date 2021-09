Cabreo en La Vuelta: Bernal tuvo control antidoping a las 7.30 tras la paliza de los Lagos

El gran protagonista de la etapa de los Lagos, Egan Bernal, no tuvo el mismo tiempo de descanso que la mayoría del pelotón para afrontar la etapa reina de la Vuelta a España con final en el Gamoniteiru. Y todo porque los inspectores médicos de la UCI (Unión Ciclista Internacional) se presentaron en el hotel de concentración del Ineos para realizar un control antidoping sorpresa. Lo hicieron a las 7.30 horas de la mañana, sin tener en cuenta el gran esfuerzo que habían realizado los ciclistas el día anterior y que en la jornada de ayer debían afrontar otra etapa de gran desgaste físico. Parte importante de la recuperación de los ciclistas está en conseguir un buen descanso y no tiene mucha lógica sacarles de la cama tres horas antes de la prevista. Bernal no ocultó su enfado por las horas en las que fue requerido para pasar el control. La UCI debería ser más flexible para proteger el bienestar de los ciclistas.