La crónica de La Vuelta: “Supermán” López brilla entre la niebla del inédito Gamoniteiru

Miguel Ángel López hizo honor a su apodo de “Supermán” en la etapa reina de la Vuelta a España, al lanzar un ataque a falta de cuatro kilómetros y lograr para Movistar una gran victoria de etapa en el inédito puerto asturiano. Roglic arrolló en los Lagos y ayer supo defenderse de forma maravillosa para acercarse a su tercer triunfo en la Vuelta, tras aguantar las embestidas de Egan Bernal y vigilar a Enric Mas para entrar segundo en la etapa y dejar a todos constancia de su fortaleza. Es de destacar la actuación impresionante del novato asturiano Pelayo Sánchez, que se metió en la escapada del día e incluso, en el primer paso por La Cobertoria, salió en busca del héroe de la jornada, el australiano Michael Storer, que hizo una fuga en solitario de 60 kilómetros buscando su tercer triunfo de etapa que le fue arrebatado a 6 kilómetros de meta.

Como se esperaba, la etapa reina de la Vuelta dio espectáculo desde la salida en Salas. Se formó una fuga inicial en la que se vio motivado al escalador de Tellego Pelayo Sánchez (Burgos BH), y al que se fueron uniendo hasta una treintena de corredores. El debutante asturiano no se arrugó ni estando en la escapada ciclistas de la categoría de Taaramae, Majka, Bouwman, Aru, Brambilla, Storer, Gorka Izaguirre, José Herrada y Maté. Una vez subido el alto de San Lorenzo, los escapados tenían 4-58 de ventaja sobre el pelotón principal, hueco que se mantuvo también en el primer paso de La Cobertoria, por la vertiente de Quirós. Precisamente ahí se lanzó al ataque el australiano Storer y Pelayo Sánchez demostró que lo suyo es subir, no escaparse por los llanos de Albacete. Le faltaron 100 metros para alcanzar en la cima al ganador del Tour de L’Ain y arriesgar en la bajada. No lo consiguió, pero el de Tellego impresionó a todos con sólo 21 años y en su primer año de profesional.

Entonces empezó la batalla de la etapa porque Storer se fue en solitario, tomando 2 minutos a sus compañeros de fuga y 5-40 al pelotón, del que tiraba el Movistar. Incluso en la ascensión a El Cordal mantuvo el tipo y en la bajada arriesgó para llegar de nuevo a Pola de Lena con 1-53 sobre Bardet, que veía perdido el maillot de la montaña, y con 2-26 respecto al grupo de los favoritos.

Restaban 14,6 kilómetros de la ascensión continuada de La Cobertoria y el Gamoniteiro, con una pendiente media de 9,8%. Incluso ahí Storer mostró su raza, aunque David de la Cruz arrancó del pelotón, le alcanzó y le rebasó cuando faltaban 7 kilómetros para la meta. De la Cruz fue otro de los héroes sin premio porque buscaba sorprender como hizo en el Naranco de la Vuelta 2016, donde ganó la etapa y se colocó de líder. Pero la lucha de los favoritos por buscar el triunfo en la Vuelta, o más bien intentar desbancar al líder Roglic, hizo que rodara con solo 35 segundos de máxima ventaja.

Insuficiente cuando después de dos ataques del encorajinado Bernal, que volvió a cumplir su palabra de probarse, siendo neutralizado por Roglic, atacó Supermán López, a falta de 3,8 kilómetros y rebasó a David de la Cruz para ir en busca de la victoria. El año pasado López ganó la etapa reina del Tour y ahora logra la reina de la Vuelta a España, revalidando los triunfos históricos de sus compatriotas Lucho Herrera y Oliverio Rincón en los Lagos.

Aunque su diferencia no superó los 30 segundos de ventaja, su pedaleo constante le permitió llegar en solitario, a pesar de los ataques de su paisano Bernal, que no fructificaron porque Roglic, que entró segundo a 14 segundos del vencedor, consiguió aguantó las embestidas, con Enric Más a rueda. Todo un lujo del esloveno triunfador en los Lagos y ahora segundo en el Gamoniteiru, que ya acaricia el que sería su tercer triunfo en la Vuelta a España.