El Gamoniteiru no defrauda

Desde varios días antes de la fecha de la etapa ya se veía un movimiento extraordinario de autocaravanas camino de La Cobertoria, que llegaban a la cima por las dos vertientes del puerto. La noche antes de la etapa ya estaban muchas de ellas estacionadas en los márgenes de la carretera. Como es el caso de los bilbaínos Xabier López de Guereña, Iker Navarro, Unai Prieto y Arkaitz Arrondi, que en el avance de su autocaravana reponen fuerzas antes de comenzar a subir hacia el Gamoniteiru. “Vinimos un par de días antes. Subimos ayer caminando al Gamoniteiru para conocerlo y nos parece muy duro. Toda la etapa me parece durísima, sobre todo los últimos 2 o 3 km, que parece que has llegado y no llegas nunca. Eso es durísimo, se le va a hacer muy largo a alguno”, vaticinan.

Otro grupo de chicos caminan dirección a la cima pertrechados con mochilas y neveras. Son los segovianos Pablo Montero, Daniel Fernández, Nicolás Bayón, Óscar Herrera, Javier Suárez, Adrián García, Miguel Velasco, Miguel Otero y Juan José Senovilla. “Somos de Cuéllar y hemos venido de vacaciones a una casa rural y aprovechamos para ver la Vuelta. Hemos llegado ahora, iremos a ver la carrera al kilómetro 5”. Nos dicen que dos de ellos son deportistas y han subido corriendo desde Pola de Lena. “No lo conocíamos y la subida tenía mucha pendiente. Cuando llevábamos 5 kilómetros hemos tenido que ceder, ha venido el tío del mazo, nos hemos puesto a 180 pulsaciones y hemos parado”, comentan de forma divertida.

Dos parejas suben por la montaña hasta llegar a la carretera del Gamoniteiru. Los primeros en llegar son Alejandra Álvarez y Antonio Cuervo. Subieron caminando desde el área recreativa de Alba. “Somos aficionados al ciclismo. Ayer fuimos a verlos a ver una parte de los Lagos, aunque no se podía subir, y los vimos en Sellaño, por donde pasaban dos veces. Aunque el día de hoy está con niebla había que venir para que ver lo que sucede. La etapa tiene una dureza extraordinaria y es espectacular”, comenta Antonio. La otra pareja la componen la letona Margarita Lukjanska y el portugués Joao Magalhaes. “Venimos de Portugal, practicamos ciclismo y nos gusta mucho este deporte y queríamos conocer una etapa de la Vuelta. Nos coincidió esta, que es una etapa espectacular, y por eso hemos venido. Subimos caminando por el monte, no conocíamos esta zona y nos parece increíble, toda la subida es espectacular”, finaliza Joao.

A falta de 800 metros para la meta, las banderas colombianas se hacen presentes. Un grupo de compatriotas de López y Bernal esperan ansiosos la llegada de los corredores y vaticinan que uno de ellos será el vencedor en esta cima. Julián Lopes, Wilson Sandoval, Rafael Antonio Niño, Armando Morales, Óscar Javier Becerra y Willian Vivas han venido a España para ver La Vuelta, “todas las etapas, especialmente a ver a nuestros hermanos colombianos. Al ser una etapa inédita, hemos subido a pie, y creemos que con los promedios de desnivel que tiene va a ser un puerto de referencia en el ciclismo español y mundial. Es una subida que dará mucho que hablar en el futuro”.