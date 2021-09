Garabaya dijo basta y renunció a su cargo en la federación china: “No esperaba que las condiciones de vida fueran tan duras”

Casi 35 horas de viaje de regreso completaron la frustrante experiencia de Rubén Garabaya (Avilés, 15 de septiembre de 1978) como técnico de la Federación China de Balonmano. Trece años después de volver de los Juegos Olímpicos de Pekín con una medalla de bronce, el avilesino no podía ocultar su frustración por una aventura que apenas duró tres meses en la ciudad de Chuzhou. Razones deportivas y personales se juntaron para que Garabaya llegara a un acuerdo con los dirigentes para no prolongar una relación que él esperaba larga. Ahora, de vuelta en Avilés después de 25 años, esperará una oferta para iniciar su carrera como primer entrenador tras su etapa de ayudante en Logroño.

“El contrato contemplaba un período de prueba de tres meses porque eran conscientes de que nuestras culturas son muy diferentes, pero yo esperaba un poco más de comunicación por su parte”, explica Garabaya poco antes de llegar a Asturias. Y añade que “no esperaba que las condiciones de vida fueran tan duras. Vivía en un hotel en mitad de la nada, sin otra cosa que hacer que dormir, comer y entrenar a las chicas. Eso, para una concentración de una selección durante un mes se puede aceptar, pero como modo de vida es complicado. Si encima te llevas mal con el resto del staff, hay diferencias de criterio, te dejan de hablar, te miran mal e incluso cuestionan tus decisiones técnicas, es insoportable”.

Reconoce su parte de culpa: “Mi gran error fue aceptar ir solo. Pedí llevar a mis ayudantes, pero me dijeron que no. Ahora tengo claro que si no es con alguien de mi cuerda, no iría”. Porque la relación con el resto del staff no tardó en deteriorarse: “Al principio tenían muy buena predisposición conmigo, pero después te dejan de hablar. Tienen unos conceptos, sobre todo con la preparación física, de hace 80 años, propios de la Unión Soviética. Si no metes una paliza a las crías, tres horas por la mañana y otras tres horas por la tarde, empiezan a rajar, a poner malas caras, sabes que no les gusta lo que estás haciendo”.

“Yo no estaba dispuesto a machacar a las crías”, añade Garabaya sobre las jugadoras seleccionadas por la federación, menores de 16 años. “Vuelvo con una experiencia muy bonita por las chicas, que son un espectáculo, siempre con predisposición al trabajo y con una sonrisa. Después de dos meses largos había notado una progresión”. Incluso, buscando algo positivo tira de ironía: “Todo esto también servirá para curtirme. Ahora mismo me puedo ir a trabajar a cualquier sitio”.

En el otro aspecto, el personal, Rubén Garabaya no echará de menos Chuzhou porque a las particularidades de la ciudad se une el covid-19: “En China las medidas por la pandemia son muy estrictas. Cualquier persona que entra tiene que pasar inevitablemente tres semanas de cuarentena. Y eso cada vez, por lo que plantearte tomar unas vacaciones era imposible. Además, no contemplan la reunificación familiar. Solo dejan entrar a las personas que consideran que son importantes para el desarrollo del país. Conozco casos de españoles, casados con chinas y con un hijo chino, que se fueron a España de vacaciones y al volver lo dejaban entrar a él porque trabajaba allí y a la mujer porque es china, pero al hijo no”.

Garabaya añade: “Un extranjero allí no puede moverse a ningún lado sin un chino. Necesitas que te ayuden para todo porque nadie habla inglés. En Chuzhou las tarjetas de crédito europeas no funcionan, tienen otro sistema bancario. Para tener una cuenta del sistema chino necesitas un permiso de trabajo. Yo tenía un permiso temporal de tres meses y aún estaba esperando a que me lo concedieran. Por eso, yo no podía comprar nada, salvo con un sistema para turistas, todo muy complicado. Estaba a media hora de un centro comercial, pero no podía estar pidiendo a alguien favores todo el día”. Y pone un ejemplo: “Para ir a comerme una hamburguesa necesitaba a alguien que me pidiera una especie de Uber, me acompañara y lo pidiera por mí porque nadie sabe inglés”.

El técnico avilesino considera que si los métodos de la federación china no cambian, el balonmano en un país que podría ser una potencia no progresará: “Si los partidos de balonmano duraran cuatro horas, China sería campeona del mundo. Pero duran una hora y los jugadores de elite juegan quince minutos cada parte a toda pastilla. Hoy por hoy no están preparadas para jugar a esa velocidad ni con esa intensidad”.

Pese a que en Logroño cerró su etapa como jugador e inició la de técnico, Garabaya descarta una vuelta a corto plazo a la capital riojana: “Mi etapa allí finalizó y, de hecho, mis hijos están escolarizados en Avilés. Estoy abierto a ofertas y, en el fondo, todo esto me ha venido bien. Mientras trabajé en Logroño como segundo entrenador también estaba abierto a ofertas, pero la gente no lo sabía. Y yo lo que quiero es entrenar, ser primer entrenador”.

No le importa la categoría porque “en Asobal hay 16 banquillos y ahora no hay ninguno libre. Habrá que empezar más abajo o buscarse la vida en otro país. Lo que tendré en cuenta será el proyecto deportivo, el lugar para vivir y, por supuesto, lo económico. Si no me llega nada arrimaré el hombro para arreglar el desbarajuste que ha montado el virus con el balonmano en Avilés. Cuando fui a apuntar a mi hijo comprobé con estupor que prácticamente no queda balonmano más que en dos colegios. Me da mucha pena que en mi ciudad no haya balonmano femenino”.