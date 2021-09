El Ceares peca de novato y paga sus errores frente al Leganés B

El Ceares pagó ayer cara su inexperiencia en una categoría nacional y debutó con derrota en la nueva Segunda RFEF. Los de Pablo Busto pagaron caros sus errores y cayeron por un claro 0-2, con goles de Borona y Mario Rivas en un encuentro que estuvo marcado por el gol legal anulado al conjunto teyero con el 0-1 en el marcador. El Ceares sufrió desde el primer momento la presión del debut, implementada por el ambiente festivo vivido en un campo de La Cruz que contó con 600 espectadores, el máximo permitido.

Le costó al conjunto teyero entrar al encuentro, que comenzó dominado por los visitantes. No se sentían cómodos los de Pablo Busto, que no obstante dispusieron de la primera ocasión, con una falta de Héctor Zuazua que Victores despejó con una buena parada abajo. Los primeros en dar, sin embargo, fueron los pepineros, que se aprovecharon de un fallo de concentración de la defensa local.

Un inane saque de banda en campo propio terminó convirtiéndose en el primer gol del encuentro, debido a la falta de contundencia de la defensa teyera. Tras una prolongación, el balón le cayó a Diego, que se adentró en el área y, sin apenas oposición, sirvió el gol en bandeja a Borona, que lo remachó a puerta vacía.

El tanto, lejos de desinflar al conjunto cearista, dio alas a los locales, que dispusieron de sus mejores minutos de juego. Así, superada la media hora de partido, Medori botó un córner a la frontal del área, donde apareció Pelayo Muñiz que, tras controlar, descerrajó un gran disparo a la escuadra. Victores reaccionó a tiempo y llegó a tocar el balón, pero el esférico terminó colándose. Cuando todo el estadio –incluido el banquillo pepinero y sus jugadores– daban por bueno el gol, la asistente Tania Fente Pena levantó el banderín, dictaminando fuera de juego posicional de Llerandi. El gol debió subir al marcador, porque el jugador no quitó visión al portero.

En la segunda parte, lo siguió intentando el Ceares, aunque con menos verticalidad que en la primera, a trompicones. Pablo Bustos movió el banquillo en busca de soluciones y, acto seguido, llegó el segundo gol visitante. Aitor Elena realizó una falta innecesaria a 25 metros de su portería. Una ocasión que no desperdició Mario Rivas, que batió a Kike con un sensacional disparo que se coló por la escuadra. Con el encuentro ya muy cuesta arriba, el Ceares nunca llegó a perderle la cara. Pese a que terminó con diez jugadores sobre el terreno de juego por le lesión de Mario Buelga. Debut amargo que debe servir para aprender y mejorar.

Busto: “Se están cargando el fútbol”

El entrenador del Ceares, Pablo Busto, aseguró no entender por qué el colegiado anuló el gol teyero. “Se están cargando el fútbol”, criticó el preparador cearista, asegurando que Llerandi “no influyó” en la jugada y, por lo tanto, no fue fuera de juego. “Ni siquiera ellos lo habían protestado”, remarca. Con todo, Busto quiso sacar una lectura positiva del encuentro. “Que nos sirva para aprender, esto es una carrera de fondo”, remarcó. “Bienvenidos a Segunda RFEF, los errores penalizan mucho”, aseveró. “Se llevan tres puntos con un golazo y un saque de banda”, se lamentó Busto. “Es una pena no sumar con toda nuestra gente, ojalá poder brindarles una victoria”, zanjó.