Así les fue a los asturianos en el estreno de Segunda RFEF

El empuje del Avilés decide ante el Marino

Avilés: Davo Armengol (1); Nacho López (1), Álex Prendes (1), Albert Estellés (1), Juanmi Carrión (1); Cedrick Mabwati (2), Ánder Vidorreta (2), Javi Pérez (1), José Hualde (1); Natalio (2) y Ródenas (1). Cambios: Kilian Grant (2) por Ródenas, min. 63. Iago Díaz (1) por José Hualde y Sergio García (1) por Cedrick Mabwati, min. 76. Fernando Rufo (s.c.) por Javi Pérez, min. 86. Marino: Bussmann (2); Borja Álvarez (1), Trabanco (1), Guaya Sánchez (1), Dailos Tejera (1), Iván Fernández (2); Julio Delgado (1), César Suárez (1), Diego Díaz (1), Luis Morán (1); y Sergio Ríos (1). Cambios: Nacho Matador (1) por Luis Morán, y Omar Álvarez (1) por Diego Díaz, min. 72. Emilio Morilla (1) por César Suárez y Guille Pinín (1) por Julio Delgado, min. 80. Goles: 1-0, min. 54: Cedrick Mabwati. 2-0, min. 65: Natalio. 2-1, min. 84: Iván Fernández. Árbitro: Ferrol Muñiz (Galicia). Tarjetas para los visitantes Luis Morán y Emilio Morilla. Suárez Puerta: 900 espectadores.

El estreno de la nueva nomenclatura del cuarto nivel del fútbol nacional será rememorado con más agrado en Avilés que en Luanco, aunque sólo sea por el resultado, pues el partido tampoco tuvo otros argumentos para ser mantenido en la memoria.

Mientras Chiqui de Paz optaba por iniciar la Liga con dos arietes, Manel Menéndez esbozaba el esquema con las trazas conservadoras que supone situar a cinco en retaguardia, con Guaya Sánchez en el eje de la misma y dos laterales, Borja Álvarez e Iván Fernández, sin claras pretensiones de traspasar la medianera. El Real Avilés, sin embargo, no sólo no tenía prisa por el abordaje, sino que el Marino vio alternativas a la contención. Así, en el minuto 14, un servicio de Luis Morán situaba a Sergio Ríos en inmejorable ubicación para anotar, pero Davo Armengol demostró que la veteranía aún es compatible con la velocidad de reacción.

Los minutos transcurrían a ritmo pausado, más interesante para el Marino, cuyo último baluarte, Bjorn Bussmann, pasaba la soleada matinal sin agonías. Para inquietar al renanowestfaliano, el Real Avilés no encontraba mejor modo que intentarlo en la serie de córners que dispuso, pero sus ejecuciones siempre se diluían sin superar el primer poste. No obstante, los blanquiazules no quisieron que sus seguidores afrontaran el descanso con desánimo y, en el minuto 45, el derechazo de Alberto Ródenas, desde 20 metros, era repelido por el travesaño.

Una de las señas de identidad que viene mostrando este Real Avilés se manifiesta en los inicios de las segundas partes. No sólo es cuestión de pretenderlo, porque ahí está también el rival para evitarlo, pero el caso es que, tras el asueto, las salidas explosivas le están dando mucho rédito. El Marino lo sabía de sobra, pues así acontecía en el partido de Copa de hace tres semanas. En el minuto 47, el centro de Nacho López, con dejada de José Hualde, lo remataba Natalio de semivolea y, en el 54, el valenciano aparecía de nuevo, ahora para combinar con Mabwati, quien, sobre el semicírculo, superaba a Dailos Tejera, se aliaba tanto con trancas como con barrancas y batía por bajo a Bussmann. De esta manera, el congoleño se convertía en el primer goleador realavilesino en 2ª RFEF.

Tres minutos después, Mabwati, otra vez alejado de la banda, tomaba la peor decisión, no culminar él mismo en magnífica perspectiva para marcar. A continuación, era Javi Pérez quien lanzaba muy cerca del poste y, ya en el minuto 65, Kilian Grant se sumaba a la ráfaga atacante, bicicleta en ristre, para desbordar a Trabanco y asistir a Natalio, el que siempre está con el gatillo preparado. Algún jugador marinista solicitaba la anulación, al considerar que el goleador estaba en una posición de offside que las imágenes no ratifican.

Con casi media hora por delante, el partido, apelmazado, entró en esa fase más propicia para quien quiere apuntillar que para quien intenta resurgir. Quizá más por la desconexión blanquiazul que por el empuje marinista, el caso es que se produjo lo segundo. En los minutos que dispuso para oficializar su regreso al Marino, Omar Álvarez provocó al apurado desvío de Davo Armengol y, tras ese mismo córner, que el propio Omar sacó para Iván Fernández, éste proyectó el balón entre la maraña, hasta alojarlo en la red. Tiempo había para más, pero la trilogía veraniega avilesinomarinista concluyó igual que empezó, con victoria para un Real Avilés que aumenta su motivación de cara a la final de Copa.

El Llanera vuelve de vacío de Navalcarnero, pero deja buena imagen

Navalcarnero: Aitor González (2); Lorenzo (3), Uña (3), David Gómez (2), Dani Hernández (1); David Rodríguez (2); Dani del Moral (2), Sergio Navarro (2), Fran Pérez (2), Beneit (2); Ontiveros (3). Cambios: Expósito (1) por Dani Hernández, min. 46. Álex Gil (1) por Dani del Moral, min. 63. Marcos Mendes (2) por Ontiveros, min. 69. Busi (1) por Fran Pérez, min. 80. Marcos (1) por Sergio Navarro, min. 80. Llanera: Miguel (2); Berto (2), Marcos Arango (2), Pantiga (2), De la Cruz (1); Mundaka (1), Martín (2), Guille (1), Omar Sampedro (1); Matías (3), Javi Sánchez (1). Cambios: Espinar (2) por Mundaka, min. 46. Vity (3) por Guille, min. 46. Saha (1) por Javi Sánchez, min. 60. David Crespo (1) por Berto, min. 63. Romaric (1) por De la Cruz, min. 77. Goles: 1-0, min. 27: Fran Pérez. 2-0, min. 94: Beneit, de penalti. Árbitro: Monterrubio Torres (Comite Aragonés). Mostró tarjeta amarilla a David Rodríguez, Guille, Espinar, Marcos Arango y David Crespo. Mariano González: 450 espectadores.

A pesar de la gran imagen mostrada en Navalcarnero, el Llanera no pudo puntuar en su debut en la Segunda RFEF. Los de José Luis Rodríguez sucumbieron ante un equipo al que hicieron sufrir y tuvieron en todo momento con el miedo en el cuerpo hasta que, en el añadido, un discutido penalti sentenció el partido.

Tras un inicio movido, el partido fue ganando en intensidad y una oportunidad para el Navalcarnero con un lanzamiento desde la línea frontal de Sergio Navarro, que se marchaba fuera. Los madrileños se adelantaron en una jugada de Sergio Navarro, con un pase a Fran Pérez, que no tenía más que empujarla. Tres minutos más tarde, el autor del tanto no llegaba a un centro de Ontiveros. Poco antes del descanso, el Llanera buscó el empate en una buena jugada personal de Matías, quien se plantó ante Aitor González, pero su remate era repelido por la zaga local.

Tras el descanso, ambos entrenadores moverían sus fichas. El local, obligado por la lesión del lateral Dani Hernández, dio paso a Expósito, mientras que Rodríguez dio la oportunidad a Vity y Espinar en lugar de Mundaka y Guille. El primer aviso lo darían los asturianos, con un buen golpeo de Vity,desde la frontal del área que se marchaba lamiendo el poste izquierdo. Dos minutos más tarde, centro de Dani del Moral desde la banda y Ontiveros cabeceaba al travesaño, viendo como el esférico daba en la línea de gol y era despejado.

Fue lo que espoleó al Navalcarnero, que buscó el segundo tanto en los siguientes minutos con oportunidades de Fran Pérez y Dani del Moral, quienes se encontraron con la confianza suficiente para intentar el disparo desde fuera del área, sin éxito. A pesar de no reflejarse en el marcador, la entrada de Vity dio oxígeno y claridad de juego del Llanera, que no paró de intentarlo. Suya sería una clara oportunidad, en el minuto 74, con un potente golpeo que Aitor González atrapaba con seguridad.

El Llanera lo intentó con un balón colgado al área que Romaric cabeceó cerca del palo izquierdo de la portería de Aitor González. Los asturianos no se arredraban en ningún momento y seguían buscando y mereciendo el empate. En el añadido, una caída de Beneit en el área era castigada con penalti por Monterrubio Torres. Lo transformó el propio Beneit para poner la sentencia. Dos minutos más tarde, Marcos Mendes, que con su entrada también revolucionó a los suyos, lo intentaba, tras una buena triangulación con Lorenzo, pero no se movió el marcador.

El Ceares peca de novato ante el Leganés B

Ceares: Kike (1); Pelayo Muñiz (2), Aitor Elena (1), David Blanco (1), Varo (1), Héctor Zuazua (2); Llerandi (1), Medori (2), Noé Fernández (2); Juan Cueto (1) y Madeira (1). Cambios: Aitor Cañedo (1) y Óscar Fernández (1) por Varo y Juan Cueto, min. 62. Abraham Ferreres (1), Mario Buelga (1) y Miguel Cuesta (1) por Pelayo Muñiz, Noé Fernández y Madeira, min. 77. Leganés B: Victores (1); Samed (1), Alba (1), Ofoli Quaye (2), Joserra (2); Cassio (2), Aymane; Álex (2), Borona (2), Mario Rivas (2) y Diego (1). Cambios: Rentero (1) por Borna, min. 62. Óscar (1) por Álex, min. 77. Íker (s. c.) por Aymane, min. 88. Goles: 0-1, min. 18: Borona. 0-2. min. 64: Mario Rivas. Árbitro: Quintairos Rial (comité gallego). Amonestó a los locales Pelayo Muñiz y Aitor Elena y a los visitantes Alba, Cassio y Mario Rivas. La Cruz: 600 espectadores.

El Ceares pagó ayer cara su inexperiencia en una categoría nacional y debutó con derrota en la nueva Segunda RFEF. Los de Pablo Busto pagaron caros sus errores y cayeron por un claro 0-2, con goles de Borona y Mario Rivas en un encuentro que estuvo marcado por el gol legal anulado al conjunto teyero con el 0-1 en el marcador. El Ceares sufrió desde el primer momento la presión del debut, implementada por el ambiente festivo vivido en un campo de La Cruz que contó con 600 espectadores, el máximo permitido.

Le costó al conjunto teyero entrar al encuentro, que comenzó dominado por los visitantes. No se sentían cómodos los de Pablo Busto, que no obstante dispusieron de la primera ocasión, con una falta de Héctor Zuazua que Victores despejó con una buena parada abajo. Los primeros en dar, sin embargo, fueron los pepineros, que se aprovecharon de un fallo de concentración de la defensa local.

Un inane saque de banda en campo propio terminó convirtiéndose en el primer gol del encuentro, debido a la falta de contundencia de la defensa teyera. Tras una prolongación, el balón le cayó a Diego, que se adentró en el área y, sin apenas oposición, sirvió el gol en bandeja a Borona, que lo remachó a puerta vacía.

El tanto, lejos de desinflar al conjunto cearista, dio alas a los locales, que dispusieron de sus mejores minutos de juego. Así, superada la media hora de partido, Medori botó un córner a la frontal del área, donde apareció Pelayo Muñiz que, tras controlar, descerrajó un gran disparo a la escuadra. Victores reaccionó a tiempo y llegó a tocar el balón, pero el esférico terminó colándose. Cuando todo el estadio –incluido el banquillo pepinero y sus jugadores– daban por bueno el gol, la asistente Tania Fente Pena levantó el banderín, dictaminando fuera de juego posicional de Llerandi. El gol debió subir al marcador, porque el jugador no quitó visión al portero.

En la segunda parte, lo siguió intentando el Ceares, aunque con menos verticalidad que en la primera, a trompicones. Pablo Bustos movió el banquillo en busca de soluciones y, acto seguido, llegó el segundo gol visitante. Aitor Elena realizó una falta innecesaria a 25 metros de su portería. Una ocasión que no desperdició Mario Rivas, que batió a Kike con un sensacional disparo que se coló por la escuadra. Con el encuentro ya muy cuesta arriba, el Ceares nunca llegó a perderle la cara. Pese a que terminó con diez jugadores sobre el terreno de juego por le lesión de Mario Buelga. Debut amargo que debe servir para aprender y mejorar.