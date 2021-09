Asturias progresa en Huelva: la selección infantil triunfa en el Nacional

El equipo infantil femenino, por resultados, debió haber perdido la categoría, pero esta circunstancia se no producirá. El campeonato debió haberse celebrado en enero, algo descartado por la pandemia, y optó por no suspenderlo y celebrarlo más tarde para dar un aliciente a los jugadores. Sin embargo, las fechas propiciaron que Cataluña no estuviese presente, ya que empieza sus competiciones antes. El organismo federativo decidió entonces que no se produjesen ascensos ni descensos.

La selección infantil femenina perdió contra Castilla y León (41-60), Madrid (34-74), Valencia (90-47) y en la eliminatoria contra Navarra (40-46), ganando frente al País Vasco (56-48). Fue novena. Por su parte, la masculina cayó ante Castilla y León (45-73), Madrid (32-83) y Canarias (101-74), derrotando al País Vasco (65-71) y a Murcia en la eliminatoria (92-67). Se clasificó séptima.

“Al final, haciendo una pequeña clasificación general, ves que quedas por delante de todas las comunidades pequeñas, así que el balance es bueno. Quizás a las niñas les costó un poco más, pero compitieron contra todos. Y no está mal superar a Euskadi, que tiene toda la estructura de equipos en todas las categorías, tanto masculinos como femeninos”, analiza el director deportivo de la federación asturiana, Alfredo Riera.