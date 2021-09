Una final inédita: el Llanes y Real Avilés se disputan la Copa Federación

El Avilés tiene la oportunidad de conseguir su cuarto título, que se sumaría a los conseguidos en las ediciones de 1999, 2001 y 2002, mientras que el Llanes consiguió la Copa hace dos años, en 2019, cuando se impuso 2-1 al Tuilla en la final disputada en el campo gijonés de Santa Cruz.

Los avilesinos tienen también dos subcampeonatos, los de 2013 y 2016, mientras que el Llanes lo consiguió en el año 2000, perdiendo la final ante el Marino.

Para el partido de esta tarde, el técnico del Llanes, Luis Arturo, tiene las bajas de Jefry, por motivos laborales, y Martínez y Genaro, estos dos últimos por lesión.

El posible once del club oriental es el formado por: Gabri, Durán, Bruno, Dosal, Pablo Álvarez, Piniella, Pablo Prieto, Álvaro, Arturo, Cristofer y Ariel.

Por su parte, Chiqui de Paz repitió la misma convocatoria, 22 jugadores, que en el primer partido de Liga ante el Marino. Se prevén varios cambios, aunque el técnico no quiso adelantar nada al respecto. La posible alineación de los avilesinos será: Mario de Luis, Pereira, Prendes o Cristian Moreno, Gómez, Juanmi o Perea, Iago Díaz, Fernando, Xabi Cárdenas, Kilian Grant, Guille Vázquez y Sergio García.

Luis Arturo | Entrenador del Llanes

“El Avilés es el claro favorito, por todo”

El entrenador del Llanes, Luis Arturo, tiene claro que la final presenta un claro favorito: “El Avilés es el que tiene más opciones, por diferencia de presupuesto, por plantilla, por todo. Es un equipo que estará luchando por los puestos de ascenso a Primera RFEF y son los favoritos, pero eso no quiere decir que no les vayamos a poner las cosas difíciles”. El técnico del Llanes pretende “intentar contrarrestar sus virtudes y tratar de que sufran cuando tengamos el balón. Es una final y a un partido puede pasar cualquier cosa, pero a nosotros nos tiene que salir un partido perfecto y que ellos no tengan un buen día para tener opciones de llevarnos la Copa. Sería nuestro segundo título y vamos con la máxima ilusión, siendo conscientes de que la victoria será difícil. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades, que seguro las vamos a tener”.

Luis Arturo se muestra orgulloso de haber alcanzado la final “con un método de trabajo definido y con una apuesta por los chavales de la cantera. Tenemos 14 en la plantilla y estamos orgullosos de la base del club, ya que tenemos un grupo de jugadores fantásticos”.

El técnico del Llanes recalca que “el favorito es el Avilés, con mucha diferencia, pero en una final todo se iguala más. La cenicienta de la final somos nosotros, pero eso no quiere decir que vayamos a ser una perita en dulce. Intentaremos jugar nuestras bazas, intentar que sea un partido largo para llegar al final con opciones. No será fácil, por el potencial de equipo que tiene el Avilés, pero estamos en la final por méritos propios y no renunciamos a nada”.