La crónica de la final: Copa agónica para el Avilés ante el Llanes

El Avilés volvió a llevarse el gato al agua ante el Llanes, y consiguió su cuarta Copa Federación en un trepidante partido resuelto en los penaltis. La coincidencia de disputar dos finales en el corto plazo de 101 días sólo parecía imaginable en las grandes competiciones profesionales, pero la excepcional resolución de la pasada Liga, a modo de eliminatoria promocional, lo hizo posible. Como en aquella ocasión, en que los blanquiazules lograron la plaza en Segunda RFEF, el Avilés se impuso.

A fuerza de tener que romperse por un lado, la cuerda que cedió fue la del Llanes, equipo que honra al competidor y que lleva la dignidad a cotas difíciles de superar. En el favoritismo del Real Avilés tenía también cabida su gran fondo de armario. De hecho, Chiqui de Paz pudo tomarse el lujo de alinear un elenco inicial con diez novedades respecto al que presentó tres días antes en el arranque liguero (sólo Juanmi Carrión repetía presencia en un esquema que recuperaba al atacante unitario).

Para hacer frente, el 5-4-1 llanisco sobrellevaba la primera parte sin grandes sobresaltos; a lo sumo, el que conllevaban sendos balones profundos destinados a Sergio García y el remate, en semifallo, con que Kilian Grant culminaba un gran centro de Diego Pereira. A todo esto, el Real Avilés se topó con uno de esos imponderables nada frecuentes, el de perder dos zagueros, ambos por lesiones y en menos de media hora. Adrián Gómez y Diego Pereira disfrutaban de minutos que se antojan muy caros en el conjunto blanquiazul.

Por si fuera poco, en la jugada inmediatamente posterior a la sustitución del lateral, el Llanes se ponía por delante en el marcador. Un balón no contrarrestado por los espigados centrales blanquiazules ni por Nacho López, sin tiempo práctico para calentar, lo introducía por la escuadra, casi sin pretenderlo, el inquieto Adrián Díaz, vástago del que fuera entrenador realavilesino, Ismael Díaz Galán. Antes del descanso, el Avilés todavía sufriría un susto de consideración, como el remate desde la frontal de Pablo Prieto, y un disgusto con el penalti que Kilian Grant lanzaba al encapotado cielo berronés.

Otra remontada

Para el Real Avilés, la Copa está valiendo, entre otras cosas, para experimentar con algo que no pretende, pero que surge, eso de jugar con el marcador en contra. En comparación con la remontada de la semifinal, lo de ayer fue mucho más exigente. Con todo el arsenal puesto en faena, la falta de ocasiones decían mucho de ese Llanes que tan contadísimas concesiones ofrece. Los orientales, buenos conocedores también del manejo del tiempo, no permitieron que el rival les asustara de verdad hasta el minuto 83, cuando Sergio García, desde la frontal, provocaba la extraordinaria intervención de Gabri Espinosa. El aviso fue tardío, pero muy serio y preámbulo del gol de Kilian Grant, que se quitaba un peso de encima con el gran remate en plancha que le propuso Cedric Mabwati.

En el “rush” final aparecía Natalio, primero con una parábola y, después, en un manejo de balón que Dosal no pudo más que abortar cometiendo claro penalti. Lo lanzó él mismo y lo falló. Desperdiciar dos penaltis y tener que afrontar toda una tanda de ellos, no debe ser fácil, pero ni para el que los viene de errar a pares ni para el que tenía el partido casi ganado. La presión, total para ambos, la gestionó mejor el Real Avilés desde los once metros.

Dos penaltis fallados, 33 años después

La de ayer fue la segunda vez que el Avilés, en 90 minutos, fallaba dos penaltis. César Coloma y Javi Fernández quizá se acuerden cuando protagonizaron una circunstancia tan extravagente hace 33 años, en un partido ante el Laredo que se celebró en 17 abril de 1988. Entonces, como ayer, el conjunto avilesino ganó, por dos a uno. En el encuentro de ayer se volvio a repetir el desacierto. Primero fue Kilian Grant, en la recta final de la primera parte, cuando lanzó desde los once metros por encima de la portería. Ya en el descuento, Natalio lo tenía todo a favor, pero delante debió ver una portería de hockey patines y un corpulento portero con guardas enormes.

Entrenador del Avilés, Chiqui de Paz “Hicimos muchas cosas bien para no llegar a los penaltis” “Sufriendo parece que presta más. Durante el partido hicimos muchas cosas bien para no llegar a la suerte de los penaltis, pero tuvimos un rival que, como esperábamos, trabaja muy bien las coberturas, todo el aspecto defensivo, y nos tenía bien bloqueados. Pero tuvimos las suficientes oportunidades para haber resuelto antes. Me alegro sobre todo por la afición que estaba aquí, el ambiente ayudó mucho para que el equipo no se viniese abajo. Ahora toca celebrarlo, descansar y empezar preparar el partido frente al Llanera”.