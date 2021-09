Lezkano se pone al frente cargado de realismo

La prioridad de Lezkano es trabajar con la plantilla al completo: “Espero que McDonell y Kamba lleguen la semana que viene. Cuando estén todos aquí haremos un análisis de lo que nos queda, pero tenemos claro que queremos a un jugador en la posición de uno, que juegue junto a nuestros bases. Ahora mismo el mercado no nos da demasiadas opciones y con el presupuesto que tenemos, menos. Habrá que esperar un poco a ver si encontramos el jugador que nos guste y que nos encaje”.

El técnico sí reconoce una ventaja respecto a la pretemporada anterior: “Tener una base facilita mucho el trabajo, sobre todo este mes. Los jugadores ya saben lo que hay, conocen Oviedo, me conocen a mí, al club, al entorno. Incluso para los que vengan nuevos va a ser importante que les digan por dónde van los tiros. Estamos contentos porque el año pasado nos demostraron que encajaban en lo que queremos y a nivel personal son todos muy buenos chicos”.

Sobre los objetivos, Lezkano señala que “sería absurdo decir que nuestra obligación es repetir lo del año pasado. Si nos ceñimos a la realidad de los presupuestos, nuestro lugar será luchar por salvarnos con comodidad”. El técnico ve al OCB muy lejos de rivales como el Estudiantes, “del que habla todo el mundo, aunque yo creo que el mejor equipo puede ser el Granada. Ahora mismo son los dos candidatos al ascenso, pero hay otros como el Coruña, Palencia, Tau Castelló y Alicante. Luego está la clase media, yo no diría baja, en la que estamos todos muy cerca. Va a ser una liga muy chula y competida”.

Lezkano asume que, sin jugadores como Norelia, Speight y Brown, se verá un OCB muy diferente: “Nos daban un perfil atlético, físico, que este año no vamos a tener. La idea es seguir con el estilo de juego que a mí me gusta, basado en una defensa agresiva y salidas al contraataque rápidas, un juego en continuidad, de no parar mucho y no aburrir a nadie. La idea va a ser la misma, pero con un perfil diferente por solo con Norelia ya cambiaba toda la estructura del equipo. Un jugador tan atlético, tan rápido y tan explosivo, en su posición el mejor jugador de la liga en contraataque, no lo tenemos ni lo vamos a tener. Lo mismo pasa con Speight. No pretendemos que nadie sea sustituto de nadie, ni que el juego vaya a ser exactamente igual”.

Pese a volver del Afrobasket con una medalla de plata, Natxo Lezkano volvió a referirse a la pasada temporada con el OCB como una de las que más satisfacciones le han dado: “He estado en equipos que han ganado títulos, pero me siento más satisfecho de mi trabajo cuando veo que el equipo ha estado unido, ha jugado bien, ha creído en lo que hacíamos. Por eso la temporada pasada en Oviedo fue una de las mejores para mí a nivel deportivo, aunque no levantáramos ningún trofeo. En el caso del Afrobasket se han juntado las dos cosas”.