Pablo Carreño: De homenaje en homenaje en Gijón

El primer homenaje corrió a cargo del Ayuntamiento, con la alcaldesa Ana González poniendo voz a un sentimiento compartido por muchos: “Este es un reconocimiento por el trabajo, el esfuerzo, la medalla de bronce en Tokio y sobre todo por ser como eres”.

“Te mueves en un mundo en el que lo fácil hubiera sido que hiciera cambiar tu forma de ser pero no lo has hecho”, elogió la alcaldesa quien recordó “el trabajo y el esfuerzo realizado desde los seis años para alcanzar las cotas a las que has llegado”. Para la alcaldesa, “los Juegos Olímpicos tienen algo especial que no tienen otros torneos por importantes que sean” y reiteró que “eres uno de los grandes y tu ciudad se siente orgullosa de ello”.

En el acto también estuvo presente el presidente de la Federación Asturiana de Tenis Fernando Castaño quien resaltó “la importancia que tiene para la federación tener un referente como Pablo, sobre todo para los niños”.

“Crecí y me formé como jugador en Gijón pero también como persona, por eso mi mayor orgullo es que se me reconozca en mi ciudad”, afirmó Pablo Carreño quien aseguró que “es un placer estar aquí” y prometió “seguir trabajando y esforzándome para que sigan llegando más éxitos”, a la vez que se mostró “muy orgulloso de poder ser un referente para los niños”.

A media tarde, la cita fue el Grupo Covadonga, el club que guio sus primeros pasos sobre una cancha de tenis. Si el municipal fue un homenaje institucional, el del Grupo fue multitudinario y mucho menos protocolario, Carreño fue recibido por los vicepresidentes Susana Coto y Joaquín Miranda y el directivo Alejandro Rionda, pero el acto se desarrolló en una de las pistas de tenis del club en la que le esperaban decenas de alumnos de la escuela grupista que le recibieron con aplausos.

Miranda ponderó “el esfuerzo y el trabajo desde que llegaste a los cinco años a la escuela de tenis del club” y aseguró que “eres un ejemplo de sentimiento grupista”, a la vez que mostró su “orgullo por verte crecer desde niño hasta alcanzar estos éxitos”.

Carreño reiteró una vez más que “el Grupo siempre ha sido mi casa” y agradeció “todos los reconocimientos que me hacéis desde aquel cuando a los 15 años me marché a Barcelona”. El gijonés aseguró que desde que logró la medalla en Tokio tenía “muchas ganas de poder venir a celebrarlo aquí con todos vosotros”. Pablo también quiso agradecer a los niños y niñas de la escuela de tenis del Grupo “los vídeos de ánimo que me mandasteis cuando estaba en Tokio” e hizo votos para “poder seguir celebrando títulos con todos vosotros”.

Tras los discursos, llegó el momento en el que los chicos pudieron rodear al jugador para fotografiarse y pedirle autógrafos, así como para ver de cerca la medalla que Carreño llevaba con sigo. La jornada de homenajes no terminó aquí aún le quedaba otro acto especial: el saque de honor en el partido entre el Sporting y el Leganés.