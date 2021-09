Subcampeón mundial en la nada: el patinador Sergio Méndez se entrena en una carretera apartada de La Manjoya

Es algo así como esquiar en asfalto. “Toda la vida practiqué esquí y soy entrenador en el club MAF. Empezamos en esto porque buscábamos una forma de entrenar en verano. Comenzamos en Laviana, en una carretera que daba a la estación de tren, poniendo conos, sin llevar protección, con pesas de gimnasio y tuberías del agua”, recuerda Méndez. Eso fue hace unos diez años. Como vieron que la cosa iba en Serio, el patinador fundó su propio club con la ayuda de su padre y de más entrenadores. Se llama el Asturline y con él compite en la actualidad. En Asturias solo hay otro club más de patinaje alpino, el Sani Sport. “A veces la gente pasa por aquí (por la zona de entrenamiento) y se nos quedan mirando, como diciendo: ‘¿Pero estos qué hacen?’”, bromea el patinador, acompañado por su entrenador, Carlos Fernández, y por una joven promesa del club, Marta Fernández-Gayol Gallego.

Méndez quedó subcampeón del mundo hace una semana en Jirkov (República Checa). “Estoy muy contento. Es un objetivo estar dentro de los cinco mejores, pero buscar el podio podría ser demasiado soñador. Nos vimos en la situación y se dio. La sensación fue impresionante”.

El asturiano desgrana las características de un deporte que tiene tres modalidades (eslalon, gigante y paralelo), pero que le falta una carrera por ganar. “No somos olímpicos, y se nota. He quedado subcampeón del mundo y con el premio casi no me da para pagar el viaje. De este deporte no se puede vivir, ahora mismo es imposible. Yo tengo la suerte de contar con el apoyo de mis padres”. Méndez compagina el patinaje con la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que cursa en León.

Un dilema

Es feliz patinando, pero poco a poco se enfrenta a un dilema. “Si quiero que mi cruz crezca tal vez no debería pensar en mí, y más en formar a los que vienen. Es complicado…De Gijón hasta aquí tardo media hora, hay que cargar las bases, descargarlas, montar el circuito… Veremos lo que pasa”, explica Méndez, que agradece el apoyo de la Federación Asturiana de Patinaje y también de la Española. Antes de dar por concluir el entrenamiento, anima a todo aficionado a sumarse a esta disciplina, pero avisa: “Si no vienen con una base de patinaje, tocará caerse mucho…”.