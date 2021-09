Un grande para crecer: Julio Delgado, segundo mejor entrenador del mundo, quiere triunfar con el Rodiles femenino

“Tengo una mente inquieta”. Quizá esta sea una buena razón para que un entrenador cambie al mejor equipo de fútbol sala femenino del mundo, el Burela, por otro que intenta llegar a la máxima categoría española, el Rodiles de Villaviciosa. Julio Delgado González (Salamanca, 1969) cerró el pasado verano una etapa de seis años al frente del Burela, con el que consiguió doce títulos, y aceptó la oferta que le llegó desde Asturias de un club modesto con ganas de crecer. Y lo hizo con otro argumento de peso: “Me lo tomo como un reto”.

El anuncio del fichaje de Julio Delgado llegó pocos días después de que el Rodiles Fútbol Sala llegara a un acuerdo con el Grupo El Gaitero para convertirse en el patrocinador principal de su equipo femenino senior, con la marca “Spring Cider”. Dos buenas noticias que prueban el ambicioso proyecto del club de Villaviciosa, que en la pasada temporada se metió en la fase de ascenso a Primera División. Los dirigentes del Rodiles resaltaron que, en la última edición de los “Futsalplanet Awards”, Delgado había sido distinguido como segundo mejor entrenador femenino del mundo, “un factor que el Rodiles no quiso dejar escapar para dar un salto revolucionario y de calidad en su cuerpo técnico”.

La buena relación del anterior entrenador, Santiago Tuero, con Delgado hizo posible la colaboración entre los dos clubes y fue otra de las claves de la llegada del nuevo técnico. “Me dejé convencer porque Santi me planteó un proyecto nuevo y me gustó el reto. Mi pasión es conocer a las personas. Llevo toda mi vida en el fútbol sala y es un lujo entrenar. Además de todo eso, mi hijo fichó por el Marino de Luanco y quería estar cerca de él”.

Pese a que las aspiraciones y los medios son muy diferentes, tras estas primeras semanas de entrenamiento Julio Delgado se muestra “igual de ilusionado y con las mismas ganas. Después de seis años, la cabeza me pedía descansar un poquito y tampoco quería salir de mi entorno. También es diferente porque en el Rodiles no me van a exigir tanto como en Burela”.

Delgado sigue viviendo en la localidad gallega, donde trabaja como empleado de la red de muestreos del Instituto Oceanográfico. Sus obligaciones laborales le permiten organizar la semana de tal manera que los jueves por la tarde se desplaza a Villaviciosa para dirigir los últimos tres entrenamientos del equipo. “En el Burela todas las jugadoras eran profesionales y teníamos siete sesiones a la semana”, añade el salmantino para resaltar las diferencias.

Todo eso se compensa con la actitud que le están transmitiendo sus nuevas jugadoras: “Para que esto funcione hay que tener ganas de jugar, de disfrutar. La predisposición del equipo es espectacular. Se nota que ellas estaban expectantes con mi llegada, pero me han aceptado bien y les he dicho que vengo a por todo porque soy muy competitivo”. Ese “a por todo” se traduce en volver a luchar por el ascenso, hasta el punto de que antes de firmar arrancó un compromiso de los dirigentes del club.

“Les dije que, en caso de subir, no renunciaran por motivos económicos”, aclara. Porque Delgado considera que hay argumentos para lograr el objetivo. A la base de la plantilla anterior ha sumado dos jugadoras que conoce del Burela y que pueden marcar las diferencias,: “Sofía, de 19 años, que debutó con 15 en División de Honor, tiene mucha calidad. Y Enma, que lleva dos o tres años sin jugar por una lesión grave, puede aportar mucho. También hay que mirar para abajo porque hay jóvenes que son una maravilla”.

Buen conocedor de los rivales de la categoría, en la vuelta al modelo de competición habitual, Delgado señala como favoritos a los primeros puestos a los recién descendidos Amarelle y As Burgas, aunque advierte: “Nosotras vamos a estar arriba”.