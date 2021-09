Dice con mucha calma el joven portero Mario de Luis, madrileño de 19 años, cedido por el Real Madrid en el Avilés y vecino de la zona de Grandiella, que esta semana es una más. Que la afronta como cualquier otra. “Mi mentalidad es siempre la misma y no cambia nada: trabajar y mejorar”, dice el prometedor meta. Lo cierto es que De Luis puede estar ante su oportunidad de debutar como titular en Liga, el domingo en el Suárez Puerta ante la Gimnástica Segoviana (12.00 horas). “No me quiero hacer ilusiones ni distraerme. Lo que tenga que ser, será”.

Davo, portero titular, es seria duda después de sufrir un fuerte golpe ante el Llanera la pasada jornada por el que tuvo que ser sustituido por Mario. Ayer se entrenó, aunque no hizo varios ejercicios por precaución y lo más probable es que tenga que quedarse en el banquillo. “Lo importante es que Davo se recupere rápido. Yo me planteo siempre la semana como si fuese a jugar, con mentalidad de ser titular. Davo me ha sorprendido mucho para bien y aprendo de él todos los días, tenemos una gran relación y nos compaginamos”, dice Mario sobre su competencia, de 35 años.

El madrileño se puso debajo de los palos en la final de la Copa Federación ante el Llanes, que acabó en victoria del Avilés a los penaltis. Mario detuvo uno y precisamente se acuerda de los consejos de Davo. “Me ayudó a la hora de afrontar los lanzamientos, es un gran compañero”. El meta del Real Madrid destaca su adaptación a Asturias, aunque le pone un pero: “¡Menudo temporal!”. Se refiere el portero a las inundaciones a causa de las intensas lluvias. “Nunca había visto nada igual”, bromea.

El Real Madrid sigue atentamente los pasos de Mario. “El jefe de captación está muy pendiente de nuestra evolución y el club nos asigna una persona para que esté atento al rendimiento durante la temporada. El Madrid nos cuida mucho”, explica el jugador del Avilés, que llegó a entrenar varias veces con el primer equipo blanco. “Mucha gente en Avilés me pregunta por esa experiencia y se sorprenden porque es una buena experiencia”, explica De Luis, que insiste en que está plenamente centrado en el Avilés. “Tenemos un equipo con mucha calidad, varios jugadores tuvieron minutos en Primera División y en Segunda. Estamos preparados para todo”, recalca el meta del Avilés que el domingo podría debutar como titular.